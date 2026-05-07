Не выбрасывайте чайные пакетики: розы после такой подкормки обильно зацветут

Садоводы призывают начать подкормку роз в мае одним необычным удобрением. Речь идет о пакетиках от чая, которые мы привыкли выбрасывать после использования.

Кустам роз важна не только своевременная подкормка, но и использование правильного удобрения, которое наполнит растения питательными веществами, говорится на ютуб-канале "Садовая тропа".

Чем подкормить розы в мае?

Если не подкармливать розы, то они будут иметь мало энергии для полноценного развития цветов. Кроме того, кусты будут ослабленными и не смогут противостоять вредителям и болезням.

Профессиональный садовод Марк рассказал, что замечательным удобрением для роз могут стать обычные использованные пакетики от чая. По его словам, такую подкормку для роз использовал еще его дедушка.

В чае содержится азот – питательное вещество, которое отвечает за рост листьев. Азот является достаточно важным именно весной, поскольку помогает розам вырастить здоровые стебли.

Он также богат на калий, который помогает бутонам правильно развиваться, а затем стабильно цвести.

Но здесь следует понимать, что чайные пакеты – это лишь дополнительное удобрение для улучшения почвы, ведь они не содержат все минералы, которые необходимы розам для качественного роста.

Как подкормить розы чайными пакетиками?

После чаепития пакетики следует собирать где-то неделю в контейнер. Когда их насобирается уже достаточно много, можно разрывать их и высыпать в миску. Все, что нужно сделать – это посыпать чайные листья вокруг куста розы.

Дополнительно стоит воспользоваться кельмой, чтобы немного смешать чайные листья с почвой.

Такую подкормку следует проводить в мае только раз. Когда розы в июне уже распустят бутоны, подкормку проводить не надо.

Как еще можно использовать чайные пакетики?

Martha Stewart пишет, что обычные чайные пакетики способны вывести неприятный запах из холодильника. Нужно их только просушить и положить в небольшую тарелку с надрезом. Такой лайфхак полезен тем, что действительно помогает поглотить все неприятные запахи на полках холодильника.

Кроме того, чайные листья хорошо расщепляет грязь и жир, поэтому сможет справиться с разводами на стекле. Для этого нужно заново заварить уже использованные пакетики и оставить их на 10 – 15 минут. А тогда дождитесь, пока смесь остынет и используйте ее как средство для мытья.

Какие цветы не нуждаются в уходе?

Цветоводы рекомендуют посадить на участке несколько цветов, которые быстро растут и не требуют особого ухода. В список входит:

космея;

флоксы;

розы;

супертунии;

бальзаминники.

Каждый вид имеет свои преимущества, такие как устойчивость к засухе или возможность расти в тени, что делает их идеальными для разных условий сада.