Кухонные полотенца неприятно пахнут сразу после стирки: вот почему они так пахнут и как от этого избавиться

Старые кухонные полотенца часто имеют не только характерные пятна от жира, соков и другой еды, но и не менее характерный запах.

Прежде чем бежать в магазин и заменять свои старые полотенца, от которых исходит неприятный запах, стоит попробовать их отстирать. И несколько проверенных способов могут вернуть им не только белизну, но и приятный аромат, пишет Martha Stewart.

Как отстирать кухонные полотенца?

Иногда даже после стирки в стиральной машине ткань кухонных полотенец выглядит не свежо и неприятно пахнет. Поэтому перед следующей стиркой их не помешает замочить. Чтобы избавиться от застарелых пятен и запахов, можно воспользоваться несколькими народными средствами.

Вот почему стоит замочить полотенца, пишет "УНИАН".

Сода . Это средство хорошо расщепляет жир. Поэтому полотенца нужно замочить в 5 литрах горячей воды. В ней разведите 3–4 столовые ложки соды, а также кусочек натертого хозяйственного мыла. После этого полотенца следует прополоскать и постирать как обычно.

. Это средство хорошо расщепляет жир. Поэтому полотенца нужно замочить в 5 литрах горячей воды. В ней разведите 3–4 столовые ложки соды, а также кусочек натертого хозяйственного мыла. После этого полотенца следует прополоскать и постирать как обычно. Хозяйственное мыло . Кусок мыла нужно натереть. Также можно взять жидкое. Такое мыло не только убивает бактерии, но и надежно удаляет жир.

. Кусок мыла нужно натереть. Также можно взять жидкое. Такое мыло не только убивает бактерии, но и надежно удаляет жир. Уксус. На несколько литров воды нужно добавить 200 миллилитров уксуса. Или же можно залить его прямо в отсек для кондиционера.

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Полотенца рекомендуется после этого стирать при высоких температурах – только так можно уничтожить бактерии в волокнах, которые и вызывают неприятные запахи. Если полотенца хлопковые, ткань выдержит такую стирку без проблем.

А вот микрофибровые полотенца следует стирать несколько более бережно, при максимальной температуре 60 градусов. Также никогда не используйте для стирки кондиционер: он только создает на поверхности ткани пленку из моющего средства, из-за чего полотенца хуже впитывают влагу.