Перед тим як бігти до магазину та замінювати свої старі рушники, що мають неприємний запах, слід спробувати відіпрати їх. І кілька перевірених способів можуть повернути їм не лише білизну, але й приємний аромат, пише Martha Stewart.

Як відіпрати кухонні рушники?

Іноді навіть після прання у машинці тканина кухонних рушників має несвіжий вигляд, а також неприємно пахне. Тож перед наступним пранням їх не завадить замочити. Для того, аби позбутися застарілих плям та запахів, можна скористатися кількома народними засобами.

Ось у чому варто замочити рушники, пише "УНІАН".

Сода . Цей засіб добре розщеплює жир. Тож рушники потрібно замочити у 5 літрах гарячої води. У ній розведіть 3 – 4 столові ложки соди, а також шматочок натертого господарського мила. Після цього рушники слід прополоскати й випрати як зазвичай.

. Цей засіб добре розщеплює жир. Тож рушники потрібно замочити у 5 літрах гарячої води. У ній розведіть 3 – 4 столові ложки соди, а також шматочок натертого господарського мила. Після цього рушники слід прополоскати й випрати як зазвичай. Господарське мило . Шматок мила потрібно натерти. Також можна взяти рідке. Таке мило не тільки вбиває бактерії, але й надійно видаляє жир.

. Шматок мила потрібно натерти. Також можна взяти рідке. Таке мило не тільки вбиває бактерії, але й надійно видаляє жир. Оцет. На кілька літрів води потрібно додати 200 мілілітрів оцту. Або ж можна залити його прямо у відсік для кондиціонера.

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Рушники радять після цього прати за високих температур – тільки так можна вбити бактерії у волокнах, що й спричиняють неприємні запахи. Якщо рушники бавовняні, тканина витримає таке прання без проблем.

А ось мікрофіброві рушники слід прати дещо делікатніше, за максимальної температури у 60 градусів. Також ніколи не використовуйте для прання кондиціонер: він тільки створює на поверхні тканини плівку з мийного засобу, і через це рушники гірше вбирають вологу.