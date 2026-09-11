Прежде чем бежать в магазин и заменять свои старые полотенца, от которых исходит неприятный запах, стоит попробовать их отстирать. И несколько проверенных способов могут вернуть им не только белизну, но и приятный аромат, пишет Martha Stewart.
Как отстирать кухонные полотенца?
Иногда даже после стирки в стиральной машине ткань кухонных полотенец выглядит не свежо и неприятно пахнет. Поэтому перед следующей стиркой их не помешает замочить. Чтобы избавиться от застарелых пятен и запахов, можно воспользоваться несколькими народными средствами.
Вот почему стоит замочить полотенца, пишет "УНИАН".
- Сода. Это средство хорошо расщепляет жир. Поэтому полотенца нужно замочить в 5 литрах горячей воды. В ней разведите 3–4 столовые ложки соды, а также кусочек натертого хозяйственного мыла. После этого полотенца следует прополоскать и постирать как обычно.
- Хозяйственное мыло. Кусок мыла нужно натереть. Также можно взять жидкое. Такое мыло не только убивает бактерии, но и надежно удаляет жир.
- Уксус. На несколько литров воды нужно добавить 200 миллилитров уксуса. Или же можно залить его прямо в отсек для кондиционера.
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Полотенца рекомендуется после этого стирать при высоких температурах – только так можно уничтожить бактерии в волокнах, которые и вызывают неприятные запахи. Если полотенца хлопковые, ткань выдержит такую стирку без проблем.
А вот микрофибровые полотенца следует стирать несколько более бережно, при максимальной температуре 60 градусов. Также никогда не используйте для стирки кондиционер: он только создает на поверхности ткани пленку из моющего средства, из-за чего полотенца хуже впитывают влагу.