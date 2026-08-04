Эти 4 фруктовых дерева выращивать проще, чем яблони: с этим справится любой

Яблони почти всеми садоводами считаются простыми в выращивании деревьями. Но не все знают, что в сад можно посадить еще несколько растений, которые требуют еще меньшего ухода.

Если вы не уверены в своих садоводческих способностях и из-за этого не сажаете деревья, не переживайте – есть достаточно растений, с которыми справятся даже новички. При правильных условиях они растут практически без помощи человека, пишет Марта Стюарт.

Какие деревья самые простые в выращивании?

Шелковица

Шелковица дает множество вкусных ягод, и это, пожалуй, самое простое в выращивании дерево. Шелковицы невероятно выносливы, и, несмотря на то что они ценят хороший уход и периодическую обрезку, обычно не страдают ни от болезней, ни от вредителей.

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при выращивании этого дерева, – это довольно кропотливый сбор урожая.

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Черешня

Если вы любите лакомиться черешней летом, уже самое время посадить это дерево у себя на участке. Хорошая новость – оно потребует совсем немного ухода, зато будет радовать невероятно сладкими и сочными ягодами.

Груша

Груши не зря считаются одними из самых простых в выращивании плодовых деревьев. Одна из причин – их естественная устойчивость к болезням и вредителям. Кроме того, груши требуют гораздо меньшей обрезки, чем яблони. А сами деревья растут вертикально даже без помощи человека.

Более обильный урожай удастся получить, если вы посадите рядом еще одну грушу, которая будет опылительницей.



Груша очень проста в выращивании / Фото Unsplash

Алича

Холодные зимы часто существенно ограничивают количество видов деревьев, что можно посадить на участке. Но алича идеально переносит зимние заморозки, а впоследствии дает невероятные плоды. Посадите аличу на солнечном месте с хорошо дренированной почвой, и уход за ней вообще не вызовет проблем.