Ее называют "карликовым подсолнухом": этот цветок станет ярким украшением контейнерного сада

Если вы каждый год сажаете в контейнерах яркие петунии или неприхотливые бархатцы, самое время попробовать что-то новое. Отличной альтернативой станет санвиталия раскидистая.

Это солнечное однолетнее растение, которое не только украсит композицию, но и привлечет полезных насекомых-опылителей, пишет House Digest.

Что такое санвиталия?

Этот низкорослый цветок обычно вырастает всего до 15–30 сантиметров в высоту.

Ее нередко называют миниатюрным или карликовым подсолнухом, ведь цветки напоминают маленькие подсолнухи.

Санвиталия родом из Мексики, Гватемалы, других стран Латинской Америки и юго-запада США. Она хорошо разрастается, поэтому особенно подходит для выращивания в контейнерах.

В то же время растение не считается агрессивным или инвазивным там, где его культивируют.

Цветет санвиталия все лето и вплоть до первых заморозков, непрерывно образуя яркие желто-оранжевые цветки с темно-коричнево-фиолетовой серединкой.

Санвиталия будет украшать сад вплоть до начала заморозков / Фото Pinterest

Как выращивать санвиталию в контейнерах?

Санвиталия прекрасно чувствует себя в контейнерах на солнечном месте, если обеспечить ей правильные условия.

Для посадки используйте хорошо дренированную почву, обогащенную органическими веществами.

Растение не слишком требовательно к влажности: ему достаточно умеренного полива. Благодаря естественной среде обитания – сухим каменистым склонам – оно хорошо переносит жару и кратковременную засуху.

Высаживать санвиталию лучше сразу в открытый грунт или контейнер семенами, поскольку она плохо переносит пересадку.

Почему сочетать санвиталию?

Санвиталия особенно эффектно смотрится как растение, свисающее через край контейнера. Ее длинные побеги образуют красивый каскад, поэтому она также прекрасно подходит для подвесных корзин.

Для ярких композиций ее можно сочетать с другими солнцелюбивыми однолетниками, например с пеларгониями, которые бывают белыми, розовыми, малиновыми и других насыщенных цветов.

Контрастные оттенки выгодно подчеркнут желтые цветки санвиталии.

Еще один удачный вариант – высадить ее вместе с лобелией эринус, которая цветет чуть раньше и образует сине-фиолетовую "окантовку". Благодаря этому контейнер будет оставаться декоративным в течение всего сезона.