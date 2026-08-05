Полотенца станут белоснежными: для стирки нужна всего одна добавка

Постоянное использование белых полотенец приводит к тому, что со временем они все-таки начинают седеть. Кроме того, они становятся еще и жесткими и не очень приятными на ощупь. Исправить ситуацию поможет одна простая хитрость.

Полотенца теряют свою мягкость из-за постоянного контакта с влагой, неправильной температуры стирки и жесткой воды, пишет Deccoria.

Как правильно стирать полотенца?

Специалисты советуют выбирать для хлопчатобумажных тканей температуру 60 °C. А вот 30–40 °C – это бережная температура для полотенец, однако такая стирка не уничтожает все бактерии.

В особых случаях, когда полотенца очень грязные или использовались больным человеком, их можно стирать при температуре 90 °C.

Вернуть полотенцам свежий запах, мягкость и белизну помогут несколько домашних средств. Достаточно воспользоваться одним из них, чтобы быстро и легко отбелить полотенца в домашних условиях.

Придбати засоби для прання можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість замовлення за фото.

Лимонный сок

В 5 литров воды нужно добавить ½ стакана лимонного сока. Кислота действует на белые ткани как мягкий отбеливатель. В этом растворе полотенца следует замочить на час, а затем сразу повесить сушиться на солнце.

Перекись водорода

В миску с 10 литрами воды нужно добавить ½ стакана перекиси водорода. Полотенца следует замочить на час, а затем постирать в стиральной машине с добавлением порошка.

Уксус и пищевая сода

В отсек для моющего средства вместо порошка нужно налить 1 стакан уксуса и запустить цикл стирки. По завершении цикла в барабан следует всыпать 1 стакан пищевой соды и снова запустить стирку.



Простые секреты, которые помогут отстирать полотенца / Фото Pexels

Лимонная кислота

В барабан вместе с полотенцами нужно добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты. Стиральный порошок нужно использовать, но лучше избегать кондиционера для белья. Также в этом случае рекомендуют запустить короткий цикл стирки.

Бура

В 10 литрах горячей воды нужно растворить 0,5 стакана средства и замочить в растворе полотенца на несколько часов. По истечении времени постирать в стиральной машине.

Аспирин

В барабан стиральной машины нужно бросить 5 измельченных таблеток и запустить стандартный цикл стирки. Также можно в 10 литрах воды растворить 5 таблеток аспирина, замочить в растворе и постирать в стиральной машине.

В целом специалисты советуют избегать перегрузки стиральной машины, поскольку слишком большое количество одежды затрудняет полоскание, в результате чего на полотенцах остаются остатки моющего средства.