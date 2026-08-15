Как спасти орхидею после солнечного ожога: шаги, которые нельзя игнорировать

Если на листе орхидеи появилось белое сухое пятно –, это может быть не признаком болезни, а обычным ожогом. Чаще всего такое случается летом, когда растение получает слишком много прямых солнечных лучей.

В природе фаленопсисы (самые популярные комнатные орхидеи) растут на верхушках деревьев в тропических лесах, пишет Deccoria. Густая листва защищает их от солнца, однако в квартире такую роль может выполнить только правильное расстояние от окна.

Если же растение стоит на подоконнике под прямыми лучами солнца, листья могут нагреться до температуры, вредной для клеток. Довольно часто листья обгорают на южных и западных окнах.

Как выглядит солнечный ожог на орхидее?

Ожог может напоминать белое пятно с темным ободком. Оно возникает именно там, куда больше всего попадают солнечные лучи.

Со временем эта поврежденная ткань может потемнеть, высохнуть и превратиться в черное пятно. Иногда весь листок может пожелтеть. В таком случае он уже не вернет свой первоначальный вид.



Вот так выглядит солнечный ожог / Фото с Pinterest

Как спасти обгоревшую орхидею?

Сначала растение нужно убрать с прямого солнца и переставить в место с рассеянным светом, возле восточного окна. Сразу срезать поврежденный листок не стоит. В некоторых случаях растение может еще получить необходимую дозу питательных веществ и восстановиться.

Вмешательство необходимо уже тогда, когда поврежденный участок начинает темнеть или неприятно пахнуть. Тогда нужно продезинфицированными секаторами обрезать до здоровой ткани.

Если ожог небольшой, вмешиваться не нужно. Достаточно лишь сосредоточиться на правильном расположении, ведь если обрезать значительное количество листовой ткани, это может ослабить растение.

В период восстановления нужно поддерживать влажность воздуха и следить за тем, чтобы листья не перегревались.

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Как поливать и подкармливать орхидею летом?

В теплое время года из-за более высокой температуры и более интенсивного освещения орхидея нуждается в более регулярном поливе – примерно раз в неделю.

Лучше всего поливать растение методом замачивания. Нужно погрузить горшок в воду на 15–20 минут, не смачивая листья, а после этого слить лишнюю воду. Повторять процедуру рекомендуется тогда, когда листья станут серебристыми. Если они еще зеленые – это признак того, что влаги растению пока достаточно.

Для подкормки можно использовать специальное удобрение для орхидей. Перед цветением для стимулирования образования бутонов следует использовать удобрение с преобладанием фосфора.