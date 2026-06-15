Как подготовиться к учебному году: 10 обязательных покупок для первоклассника

Хотя до начала нового учебного года ещё есть время, подготовку стоит начинать заранее, чтобы избежать длинных очередей и дефицита товаров. Особенно это касается семей, в которых есть первоклассник.

Для ребенка, который только начинает учиться в школе, подготовка к 1 сентября — это особый момент. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы у школьника было все необходимое к первым урокам.

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А чтобы родители не забыли об обязательных товарах, опытная учительница-методист Анна Заставская рассказала НУШ, что же должно быть в списке покупок.

Рюкзак

Обязательной покупкой является рюкзак. Анна Заставская рекомендует не обращать внимания на отделку, а выбирать тот, который будет удобен для ребенка. В частности, лучшим вариантом, по словам учительницы, станет легкий ортопедический рюкзак с удобными кармашками.

Шопинг перед учебным годом может быть утомительным. Чтобы не тратить время на походы в магазины, воспользуйтесь удобным приложением Prom. Оно является одним из самых популярных в Украине для покупок: входит в топ-3 категории "Покупки" в украинском App Store и имеет более 10 миллионов загрузок в Google Play.

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Дневник

Начиная с 1 класса, ребенок должен учиться ответственности и планированию. Для этого стоит приобрести школьнику дневник.

Даже в первом классе мы приучаем детей планировать, видеть свой успех. Я иногда прошу малышей записать одно достижение за день или нарисовать смайлик – это помогает формировать положительное отношение к учебе,

– делится Анна Заставская.

Дневник стоит выбирать вместе с ребенком, лучше всего, чтобы именно он имел решающее слово при покупке.

Пенал

Это не просто школьный аксессуар, а необходимость. Пенал должен вмещать как минимум 2 ручки, карандаш, ластик, линейку и цветные карандаши или фломастеры.

Что купить к 1 сентября / Фото Shutterstock

Тетради

Для 1 класса обязательно купите ребенку по 2–3 тетради в косую линейку и клетку. Обложки лучше выбирать такие, которые понравятся ребенку, ведь это может стать дополнительной мотивацией к учебе. Кроме того, стоит приобрести обложки для тетрадей и папку.

Одежда для физкультуры

Одним из обязательных предметов в школе является физкультура. Поэтому перед учебным годом стоит приобрести ребенку спортивную форму и кроссовки, а также мешочек, в котором можно будет это носить. При этом желательно выбирать легкие и комфортные вещи.

Папка для уроков дизайна и технологий

Ножницы с круглым кончиком, клей-карандаш, цветная бумага, картон и папка – это все необходимое для уроков дизайна и технологий.

Часто родители покупают наборы красок, пластилина, кистей – все в нескольких вариантах. На самом деле мы все это согласовываем на первой встрече: что именно и в каком количестве понадобится,

– добавляет она.

Средства гигиены

Ребенок должен иметь при себе салфетки или носовые платки, а также влажные салфетки. Эти предметы гигиены могут понадобиться в любой момент, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы школьник всегда имел их в рюкзаке.

Бутылочка для воды

Чтобы ребенок потреблял необходимое количество жидкости в течение дня, в школу ему стоит давать бутылочку с негазированной водой. Лучше всего выбрать специальную бутылку, а не покупать каждый день бутилированную.

Наклейки

Набор наклеек и значков поможет первокласснику персонализировать вещи. Это очень важно для детей, которые только начинают учебу в школе.

Рабочее место дома

Во время полномасштабной войны нередко возникает необходимость учиться онлайн. Именно поэтому перед учебным годом стоит позаботиться о том, чтобы у ребенка было собственное рабочее место – стол и удобный стул. Даже если большая часть процесса будет проходить офлайн, это пространство будет удобным для выполнения домашних заданий или чтения.

Также стоит приобрести ноутбук или планшет, чтобы можно было без проблем присоединиться к уроку, когда по разным обстоятельствам обучение переводится в онлайн-режим.

Перед началом учебного года обустройте рабочее место для ребенка / Фото Shutterstock

Итак, это базовые вещи, о которых стоит позаботиться родителям перед учебным годом. Конечно, у каждого учителя могут быть дополнительные просьбы по подготовке школьника к 1 сентября, поэтому стоит ориентироваться на список покупок, который пришлет классный руководитель.

Подготовка набора вещей, которые нужны ребенку в первом классе, — это как подготовка к новому путешествию. Я всегда говорю родителям: не гонитесь за покупкой самого дорогого. Выбирайте то, что удобно ребенку, и то, что поможет ему чувствовать себя уверенно,

– советует Анна Заставская.

В то же время она не рекомендует покупать огромные рюкзаки, дорогие пеналы со множеством отделений для канцелярских принадлежностей, излишнее количество тетрадей или книг на будущее.