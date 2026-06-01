Высадите это возле грядок капусты: о слизнях можете забыть навсегда

В дождливые месяцы лета слизни становятся для дачников настоящей проблемой – они особенно любят капусту, и если оставить их без присмотра, быстро оставят вас без урожая. К счастью, посадка нескольких растений может исправить ситуацию.

Рацион слизней невероятно разнообразен – капуста, салат, фасоль, клубника, хосты, декоративные цветы и пряные травы. И остановить их не так-то просто, особенно если вы не хотите пользоваться химическими методами, пишет Southern Living.

Какие растения посадить, чтобы прогнать слизней?

Правильное расположение овощей поможет не только улучшить урожай, но и удерживать слизней на расстоянии. Вот несколько популярных и действенных вариантов.

Розмарин

Сосновый аромат и вкус розмарина совсем не нравится слизням, и поэтому они стараются держаться от растения на расстоянии. Еще одним фактором, что отпугивает вредителей, есть толстые восковые листья, что не поддается поеданию.

Рассадить розмарин можно вокруг фасоли или зелени, чтобы запутать улиток.



Розмарин отпугивает слизней / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда – это еще одно растение с очень сильным запахом, и слизни вообще не любят ее грызть. Еще один неожиданный бонус заключается в том, что лаванда также отпугивает и комаров. А вот опылители будут посещать грядки чаще, и это может способствовать лучшему урожаю.

Шалфей

Кулинарный шалфей идеально впишется в любую кухню или грядку – и он не только прекрасно подходит, но и отпугивает надоедливых улиток и слизней своим резким и специфическим запахом.

Для роста шалфея нужен качественный дренаж.



Шалфей стоит высадить на огороде / Фото Pexels

Полынь

Много где полынь выращивают для того, чтобы защитить участок от комаров, однако в борьбе со слизнями он также может проявить себя достаточно хорошо. Вредители избегают горького, неприятного им на вкус масла, и поэтому оставят овощи, растущие рядом, в покое.

Кошачья мята

Кошачья мята тоже отпугивает не только слизней – ее не любит и тля, и клопы. А вот длительное цветение растения привлечет бабочек.

Кусты стоит высаживать вдоль солнечной части сада или огорода, чтобы обеспечить быстрый и качественный рост.