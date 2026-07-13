О слизнях на огороде можно забыть: простое средство за копейки и без химии

Улитки – это, на первый взгляд, не слишком опасные существа, которых можно встретить чуть ли не в каждом саду. Но опытные огородники уже давно знают, что даже несколько улиток могут опустошить грядки с капустой и другими овощами.

Если вы заметили на своем огороде слизней, откладывать поиск решения точно не стоит: вредители быстро размножаются и еще быстрее поедают листья всех культур, которые попадаются им на пути. А традиционные средства из соли или кофейной гущи действуют не всегда, пишет The Spruce.

В таком случае изобретательные дачники действуют на опережение: высаживают по периметру огорода или особо уязвимых культур растения, которые своим сильным запахом отпугивают вредителей.

Что посадить, чтобы слизни не приближались?

Пряные травы

Все пряные травы, как следует из названия, обладают довольно сильным запахом – и наличие эфирных масел в листьях или цветах часто оказывается губительным или, по крайней мере, очень неприятным для слизней. На огороде можно сажать:

перечную мяту;

эстрагон;

чеснок;

розмарин;

тимьян.



Розмарин может отпугнуть слизней / Фото Pexels

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Острый перец

Обычный болгарский перец, к сожалению, не остановит слизней, а вот острые сорта обеспечат надежную защиту для всего участка. Наличие капсаицина в перцах точно не понравится вредителям, и они быстро уберутся прочь.



Острый перец стоит сажать для защиты от улиток / Фото Pexels

Бархатцы

Эти цветки могут украсить не только клумбу во дворе или саду: дачники уже давно открыли для себя их пользу на огороде. Запах бархатцев отпугивает не только слизней, но и ряд других неприятных насекомых: колорадского жука и тлю.



Бархатцы отпугивают вредителей / Фото Pexels

Можно высеять чернобривцы в междурядьях между овощными грядками.

Календула

Календула подходит не только для чая: ее листья и стебли выделяют фитонциды, которые очень неприятны для улиток и слизней. А растение цветет очень долго, вплоть до поздней осени – и тем самым обеспечивает надежную защиту для огорода.



Календула во время цветения / Фото Pexels

Настурция

Это красивая лиана, которая может служить не только защитой от слизней, но и мощным сидератом. После того как цветок начнет увядать, не нужно убирать его с огорода: на следующий год перепревшие листья и стебли станут мощным удобрением.



Настурция – мощный сидерат / Фото Pexels

Гвоздика



Гвоздику стоит сажать на огороде / Фото Pexels

Это – идеальное решение для "ленивых" дачников, которые не хотят каждый год сеять новые растения, ведь гвоздика – многолетник. Эти цветы не только выглядят потрясающе, но и очень полезны в борьбе с надоедливыми вредителями.