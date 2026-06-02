Стильная деталь, которая сделает образ дороже: как выбрать трендовые кулоны на лето

Разнообразные кулоны – отличный способ самовыражения. Формируя ювелирный гардероб на лето, стоит выбрать модели, которые определят ваши образы и станут источником вдохновения.

Летняя эстетика ассоциируется с легкостью, свободой и празднованием жизни. В этом сезоне бренды украшений переосмысливают классику и временно забытые культовые украшения прошлого, рассказывает Who What Wear.

В частности, среди главных трендов издание выделяет: возвращение чокеров (их эстетика несколько изменилась, сейчас больше ценят изящество и скульптурность); обновление дизайнов украшений с кистями; фокус на массивных кулонах, которые определяют настроение и характер всего образа.

Массивные кулоны становятся изюминкой образа

Модные эксперты рекомендуют этим летом добавить в свои копилки с украшениями массивные яркие кулоны. В противовес минималистичным украшениям они будут контрастировать с цветовой палитрой наряда и не просто дополнять образ, а станут его центральным элементом. Такие украшения помогут лучше раскрыть личную эстетику и позволят экспериментировать со стилем без лишних хлопот.

Модные эксперты отмечают, что такой вариант аксессуара прекрасно подойдет и поклонницам минимализма. Другие вещи в образе могут оставаться лаконичными и в нейтральных цветах. Между тем кулон придаст луку текстуры и красок, будто стили Кэролин Бессетт и Эмили Купер встречаются в жаркий летний день.

Переосмысление украшений с кистями

Украшения с кистями возвращаются в тренды на протяжении всей истории моды. От древних времен до культового стиля 1970-х, от стритстайла на улицах Копенгагена до подборок "must have украшения к лету-2026".

Новое возвращение кулонов с кистями характеризуют как взросление тренда. Украшения потеряли свой чрезмерно богемный вид и приобрели плавность и большую скульптурность.

Медальоны как визитная карточка винтажа

Трудно представить украшение, которое смогло бы конкурировать по популярности с медальонами. В разные века люди доверяли им самое ценное. В частности, свои воспоминания и фото близких людей. Между тем этим летом модниц призывают к максимальной искренности: медальоны можно носить открытыми.

В общем модные эксперты рекомендуют выбирать медальоны с нотками винтажа в золотом или серебряном цвете. Это позволит легко стилизовать украшение для ежедневных образов и одновременно сделать его символом своих особых моментов и событий.