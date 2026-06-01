Уже вскоре также начнутся сезоны малины, черники, черешни, с которыми у нас обычно ассоциируется лето. В это время ягодные десерты возглавляют вкусные тренды. Приготовить их дома – довольно просто. Как отмечает Martha Stewart, один из секретов вкусных десертов – в свежести ягод.

Не стоит мыть ягоды сразу после того, как принесли их домой. Сначала клубнику, малину, чернику и другое стоит перебрать, а потом хранить в чистом и сухом контейнере. Мыть ягоды лучше всего непосредственно перед приготовлением десерта.

Идеи летних десертов с ягодами

Ягодные тарты с ягодами

Довольно простой в приготовлении и очень вкусный десерт. Отличный вариант, когда есть мало времени, но хочется устроить летнее чаепитие. База традиционно выпекается из теста с рассыпчатой структурой. Для баланса вкуса стоит добавить ванильный крем, а сверху добавить ягоды.

Ягодные тарты – одни из самых популярных летних десертов / Unsplash

Замороженные йогурты

Десерт, который прекрасно охлаждает в жару и становится оригинальной альтернативой классическому мороженому. Йогурт можно сделать дома самостоятельно, использовав йогуртницу, или приобрести в магазине. Также к нему следует добавить мед и ягоды. Далее йогурт нужно выложить в формочки для мороженого и поставить десерт в морозилку.

Замораживать йогурт можно в различных оригинальных формах / Shutterstock

Ягодный сорбет с ягодами

Освежающий десерт всего из трех ингредиентов: для сорбета понадобятся лишь несколько стаканов ягод на выбор, сахар и вода. Приготовить десерт можно за 5 минут: достаточно измельчить ягоды в блендере, добавить к нему сироп из сахара и воды, выложить в формочки и поставить на несколько часов в морозилку.

Клубника с крем-сыром

Десерт, который готовится за минуту. Достаточно вырезать серединки клубники и добавить туда крем-сыр.