Летний сезон часто ассоциируется с домашними рецептами, для которых можно использовать фрукты и ягоды из своего сада и огорода. Речь идет не только о разнообразной выпечке или прохладительных напитках. На собственной кухне можно приготовить вкусный и питательный йогурт. А чтобы сделать процесс максимально комфортным, стоит задуматься над покупкой йогуртницы, рассказывает 24 Канал.

Как приготовить йогурт дома

Для приготовления йогурта не нужно собирать целый список ингредиентов. Достаточно приобрести только молоко и йогуртовую закваску, а также добавить фрукты и ягоды по вкусу (можно и без них, если готовите йогурт для соленых блюд).

Кроме того, для приготовления йогурта не обязательно использовать именно коровье молоко. Вкусный йогурт можно приготовить и на козьем или растительном, например овсяное или кокосовое. Кроме того, при желании можно добавить различные специи, в частности, корицу, мед, орехи и тому подобное.

Если хочется готовить йогурты быстро и удобно, стоит приобрести йогуртницу. Этот электроприбор сделает ежедневную гастро-рутину еще комфортнее и поможет экспериментировать с рецептами. В частности, в йогуртницах можно приготовить не только йогурт, но и кефир и другие молочные блюда.

Йогурт и сезонные ягоды – идеальное комбо / Shutterstock

Варианты йогуртниц до 2 тысяч гривен

На какие модели йогуртниц стоит обратить внимание

Adler AD 4476 – подойдет для приготовления различных видов йогуртов: достаточно добавить молоко и закваску в специальные баночки, закрыть их крышкой и нажать кнопку. Как отмечают на Prom, за раз можно приготовить 1,4 литра йогурта. Механическое управление делает процесс максимально легким, а благодаря минималистичному дизайну йогуртница прекрасно впишется в любой интерьер.

Clatronic JM 3344 7 – для людей, которые ценят скорость и максимальный комфорт при приготовлении. Выключатель с подсветкой существенно упрощает работу с йогуртницей, а удобные стеклянные баночки легко хранить в холодильнике. За раз можно приготовить 1,1 литра йогурта.

First Austria FA-5120-2 – позволяет самостоятельно выбрать время приготовления и температуру. Кроме того, встроенный таймер имеет функцию автостопа. Очень удобно, когда мало времени, но хочется приготовить себе и близким вкусный йогурт.

Camry CR 4519 – настроена на температуру 42°C, которая обеспечивает оптимальные условия для ферментации. Благодаря переключателю с подсветкой легко контролировать все процессы. Между тем бело-серебристый дизайн превращает йогуртницу в стильный элемент интерьера кухни.

Какие блюда можно приготовить с йогуртом

Замороженный йогурт – отличная альтернатива классическому мороженому. Для совершенства вкуса Марта Стюарт рекомендует рекомендует добавлять к нему ягодные джемы.

Также йогурт может стать отличной основой для теста на летние пироги. Они будут отличаться особой нежностью текстуры и ярким вкусом. Поклонники соленого меню рекомендуют добавлять йогурт в различные соусы, даже песто.