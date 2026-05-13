Літній сезон часто асоціюється з домашніми рецептами, для яких можна використати фрукти та ягоди зі свого саду та городу. Мовиться не лише про різноманітну випічку чи прохолодні напої. На власній кухні також можна приготувати смачний та поживний йогурт. А щоб зробити процес максимально комфортним, варто задуматися над покупкою йогуртниці, розповідає 24 Канал.

Як приготувати йогурт вдома

Для приготування йогурту не потрібно збирати цілий список інгредієнтів. Достатньо придбати лише молоко та йогуртову закваску, а також додати фрукти та ягоди до смаку (можна й без них, якщо готуєте йогурт для солоних страв).

Крім того, для приготування йогурту не обов'язково використовувати саме коров'яче молоко. Смачний йогурт можна приготувати і на козячому або рослинному, як-от вівсяне чи кокосове. Крім того, за бажання можна додати різні спеції, зокрема, корицю, мед, горіхи тощо.

Якщо хочеться готувати йогурти швидко та зручно, варто придбати йогуртницю. Цей електроприлад зробить щоденну гастро-рутину ще комфортнішою та допоможе експериментувати з рецептами. Зокрема, у йогуртницях можна приготувати не лише йогурт, але й кефір та інші молочні страви.

Йогурт та сезонні ягоди – ідеальне комбо / Shutterstock

Варіанти йогуртниць до 2 тисяч гривень

На які моделі йогуртниць варто звернути увагу

Adler AD 4476 – підійде для приготування різноманітних видів йогуртів: достатньо додати молоко та закваску у спеціальні баночки, закрити їх кришкою та натиснути кнопку. Як зауважують на Prom, за раз можна приготувати 1,4 літра йогурту. Механічне управління робить процес максимально легким, а завдяки мінімалістичному дизайну йогуртниця чудово впишеться у будь-який інтер'єр.

Clatronic JM 3344 7 – для людей, які цінують швидкість та максимальний комфорт при приготуванні. Вимикач з підсвічуванням суттєво спрощує роботу з йогуртницею, а зручні скляні баночки легко зберігати у холодильнику. За раз можна приготувати 1,1 літра йогурту.

First Austria FA-5120-2 – дозволяє самостійно обрати час приготування та температуру. Крім того, вбудований таймер має функцію автостопу. Дуже зручно, коли обмаль часу, але хочеться приготувати собі та близьким смачний йогурт.

Camry CR 4519 – налаштована на температуру 42°C, яка забезпечує оптимальні умови для ферментації. Завдяки перемикачу з підсвічуванням легко контролювати усі процеси. Тим часом біло-сріблястий дизайн перетворює йогуртницю у стильний елемент інтер'єру кухні.

Які страви можна приготувати з йогуртом

Заморожений йогурт – чудова альтернатива класичному морозиву. Для довершеності смаку Марта Стюарт рекомендує додавати до нього ягідні джеми.

Також йогурт може стати чудовою основою для тіста на літні пироги. Вони вирізнятимуться особливою ніжністю текстури та яскравим смаком. Шанувальники солоного меню рекомендують додавати йогурт до різноманітних соусів, навіть песто.