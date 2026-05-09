Андреа Барбе – парижский мастер нейл-арта – рассказала Vogue, что этим летом в тренде будут смелые и насыщенные цвета. Пришло время забыть о пастели. Фэшн-мир устал от нюда и хочет больше красок.

Какие дизайны станут трендами лета-2026

Возвращение анималистических принтов на ногтях

По словам Андреа, одним из главных хитов сезона станет анималистический принт. Так, теперь экспериментировать с леопардовым узором можно не только в гардеробе, но и на ногтях.

Мастер рекомендует не ограничиваться шаблонными вариантами, а выбирать комфортные для себя текстуры и масштабы принтов. При желании, анималистику можно совместить даже с французским маникюром. Никаких ограничений, только ваша фантазия.

"Фруктовый сок"

"Желейные" ногти, как сообщает Who What Wear, долгое время держались на пике популярности. В то же время летом уже привычные дизайны предлагают переосмыслить, сделав их более сияющими и в некоторой степени водянистыми.

Достичь такого эффекта очень легко: достаточно выбрать полупрозрачные оттенки любимых цветов. Например, розовый или персиковый. В жаркую погоду такой маникюр вызовет ассоциацию с фруктовыми соками или лимонадами и подарит освежающий эффект.

Сирень

Когда расцветает сирень, становится понятно, что природа окончательно настроилась на теплые сезоны. И хотя цветы ассоциируются прежде всего с весной, цвет – уверенно поселится в летних трендах. При этом не стоит ограничиваться классическим сиреневым, самое время экспериментировать с оттенками и найти тот, с которым у вас произойдет perfect match.

Горошек

Фэшн-эксперты отмечают, что тренд на этот принт вернули звезды. В частности, горошек на ногтях охотно рисовали Сабрина Карпентер и Эддисон Рэй. Милый узор, который давно стал настоящей классикой, называют отличным способом оживить весь образ.

Кроме того, горошек позволяет совместить винтаж и современность, а это – вообще один из главных трендов сезона.

Микродетали

Эпоха минимализма постепенно отступает. В летнем сезоне возрастет актуальность микродеталей на ногтях. В частности, крошечных цветов или фруктов.

Фэшн-эксперты отмечают, что вдохновением для возвращения микродеталей стал нынешний фестиваль Coachella.