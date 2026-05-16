Сделайте 5-секундную вещь с тюльпанами после цветения: в следующем году вырастут еще лучше

Тюльпаны одни из самых любимых цветов садоводов. Яркое цветение делает их настоящим украшением клумб, но после завершения сезона растения нуждаются в правильном уходе.

Некоторые в этот период допускают ошибку, обрезая тюльпаны слишком рано, пишет Mirror.

Когда нужно обрезать тюльпаны?

Британский эксперт по садоводству Монти Дон советует обращать внимание на состояние цветов. Когда лепестки начинают увядать или осыпаться, то наступает лучший момент для обрезки отцветших бутонов. Такое действие поможет растению не тратить силы на формирование семян.

После завершения цветения достаточно лишь убрать цветочную головку. Некоторые используют секатор, однако многие садоводы просто отщипывают бутон руками. Это действие занимает несколько секунд.



После отцветания тюльпана нужно убрать цветочную головку / Фото Pexels

Однако полностью срезать стебель не рекомендуется. Зеленые части растения все еще продолжают участвовать в фотосинтезе и накапливают энергию для луковицы, от которой будет зависеть цветение в следующем году.

Обратите внимание и на то, что листья срезать не стоит, даже если они уже не очень опрятные – лучше дождаться естественного пожелтения. Их стоит оставить, потому что именно благодаря им луковица получает питательные вещества.

Что делать с луковицами после цветения?

После обрезки цветов тюльпаны не надо выкапывать. Однако для пересадки луковицы придется достать их из земли в конце сезона.

До осени их рекомендуется хранить в сухом месте – в сарае или гараже, а высаживать в конце октября или в ноябре.

Луковицы нужно высаживать заостренным концом вверх. Между растениями следует оставлять примерно 8 сантиметров расстояния, а глубина посадки должна быть втрое больше высоты луковицы.

Как спасти тюльпаны в вазе, которые уже наклонились?

Для восстановления тюльпанов нужно опустить их в кипяток на 5 минут, а затем подрезать и вернуть в холодную воду, говорится в инстаграм-сообщении Дианы Гологовец. Цветам стоит дать немного времени напиться воды, а уже через 30 – 40 минут тюльпаны снова станут свежими.

Чтобы тюльпаны дольше стояли, следует подрезать стебли под углом 45 градусов, регулярно менять воду и держать их подальше от света.

Что дачникам стоит знать о розах?

В мае стоит не только обратить внимание на тюльпаны, но и розы. На ютуб-канале "Разговаривающей с цветами" дачница рассказала, что розы нельзя подпитывать во время цветения. Такое действие может навредить растениям, которые в этот период нуждаются лишь в регулярном поливе.

Для стимулирования появления новых побегов от основания куста, применяют сульфат магния. Однако такую подкормку стоит использовать до конца мая.