Гости всегда это замечают: в этих местах постоянно забывают убирать

Большинство людей убираются перед приходом гостей –, но некоторые места очень легко упустить из виду. Однако если вы что-то упустили, это вовсе не значит, что гости, приходящие к вам в дом, ничего не заметят.

Никто не хочет, чтобы гости уходили из его дома с ощущением, что в доме не убрано. Впрочем, всего несколько досадных ошибок могут привести именно к такому результату, пишет Марта Стюарт.

Где нужно убираться перед приходом гостей?

Перед приходом гостей большинство людей в первую очередь берутся за пылесос, а также протирают ванную комнату и гостиную. Но это довольно очевидные места – а в доме скрываются также и несколько запущенных зон, что обычно не попадает в обычный режим уборки.

Плинтусы, углы и стены

Такие мелкие детали, как чистота плинтусов и наличие паутинки или двух в углах, легко пропустить, но не сомневайтесь – внимательные глаза гостей заметят все. Перед их приходом вытрите пыль и помойте поверхность пола вместе с плинтусами.

Также удалите отпечатки пальцев и потертости везде, где их можно заметить.

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Куча беспорядка

Беспорядок имеет досадную привычку быстро накапливаться, но это совсем не то, что хочется показывать гостям. Стопка почты, неразобранные журналы или бумаги, куча обуви у двери или переполненная кухонная столешница – это все, что сразу же бросается в глаза.

Неприятные запахи

Запахи – это то, к чему человек привыкает очень быстро, поэтому очень легко упустить этот нюанс уборки. Особенно важно следить за этим, если у вас в доме живут домашние животные или вы давно не проветривали жилище.

Запах в доме должен быть свежим и не слишком интенсивным. Даже слегка "странный" запах может сигнализировать гостям о многих неприятных вещах.

Шерсть домашних животных и пятна на мебели

Если вы живете вместе с пушистыми питомцами, вы прекрасно знаете, что их шерсть обладает удивительной способностью скапливаться на самых разных поверхностях – подушках, мебели и коврах. И даже если вы к этому привыкли, гости, скорее всего, это заметят.

То же самое касается и пятен и разливов на мягкой мебели. Если вывести пятно полностью не получается, можно прикрыть загрязнение пледом или стратегически размещенной подушкой.

Нехватка предметов первой необходимости в комнате



В ванной комнате должно быть все необходимое / Фото Pexels

Чистота ванной очень важна, но если там не найдется туалетной бумаги, мыла для мытья рук и полотенца, гости это точно заметят.