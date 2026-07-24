Георгины будут цвести до осени: 5 шагов, которые нужно сделать в июле

Георгины могут цвести с начала июля и до первых заморозков, но для этого нужно выполнить несколько простых шагов, которые улучшат их состояние и стимулируют новое цветение.

В июле энергия цветов уходит на развитие листьев, бутонов и стеблей, пишет Deccoria. Кроме того, борьба с летней жарой также несколько ослабляет их, поэтому дачникам следует заняться несколькими простыми делами на клумбе.

Как ухаживать за георгинами летом?

Обильный полив

Молодые георгины плохо реагируют на обильный полив, а вот взрослые цветки нуждаются в большом количестве воды. В засуху или жару цветки следует поливать три раза в неделю. Струю воды нужно направлять к основанию растения, чтобы не намочить листья и побеги, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Полив следует проводить утром, а чтобы сохранить влагу в почве, можно разложить на участке мульчу.

Регулярное удобрение

После того как у георгин раскроются первые цветы, садоводы советуют подкармливать их каждые 7–14 дней. Удобрения обеспечат растения питательными веществами для дальнейшего роста и цветения.

Стоит выбирать удобрения с высоким содержанием калия, предназначенные для помидоров, поскольку этот элемент благотворно влияет на цветение.

Удаление увядших цветочных головок

Эта процедура продлевает период цветения, поэтому нужно сразу удалять цветки после увядания. Таким образом, георгина не будет тратить энергию на образование семян, а сосредоточится на развитии почек.



Уход за жоржинами в июле / Фото Pexels

Разместите ловушки для вредителей

В середине лета на жоржины совершается атака уховерток, которые прогрызают дырки в цветах. Если насекомых мало, беспокоить их не нужно, поскольку они сокращают популяцию тли. Но если их развелось слишком много, достаточно просто наполнить старые цветочные горшки соломой и поставить вверх дном на шесты.

После этого заройте их в землю на клумбе с георгинами. Уховертки любят такие укрытия и прячутся в них. Утром нужно лишь переместить их на несколько десятков метров от сада.

Обрезка георгин

Чтобы георгины красиво цвели, нужно обрезать боковые побеги, которые истощают растение. Достаточно оставить только главные стебли и несколько самых сильных побегов. Обрезку рекомендуют проводить утром, когда растения хорошо увлажнены. Более жесткие стебли легче обрезать.

Почему георгины не цветут?

Если георгины не цветут, причин может быть несколько. Иногда причина кроется в неправильном уходе. Например, большой объем азота при подкормке приводит к чрезмерному развитию побегов и листьев, а цветки не распускаются из-за дефицита фосфора и калия.

Нерегулярный полив – одна из ошибок, поскольку отсутствие влаги приводит к пересыханию цветов, которые не развиваются должным образом.

Местоположение также играет важную роль. Георгины любят расти на солнечном месте. Недостаточное освещение приведет к появлению мелких цветов или даже к их отсутствию.