В следующем году урожай увеличится вдвое: сделайте это с кустами малины в августе

В августе многие дачники уже не ухаживают за малиной так тщательно, особенно если она не дает урожая в начале осени или во второй раз летом. Впрочем, это большая ошибка, которая впоследствии приводит к ухудшению роста.

В августе кусты малины находятся в одной из двух стадий: либо уже близится конец периода сбора урожая летней малины, либо начинают созревать плоды, если речь идет об осенних сортах. И сорт малины влияет на то, какой уход ей требуется в августе, пишет Homes&Gardens.

Как ухаживать за малиной в августе?

Сбор урожая

Многие садоводы выращивают в своем саду и летнюю, и осеннюю малину. Посадка обоих сортов гарантирует урожай вкусных, сладких ягод в течение всего сезона. В зависимости от сорта летнюю малину собирают с июня по август, а вот сезон позднего осеннего плодоношения начинается в августе и продолжается вплоть до холодов.

В августе важно собирать все спелые ягоды, независимо от сорта малины.

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Обрезка летней малины

Летняя малина плодоносит на ветвях предыдущего сезона. Поэтому после сбора урожая нужно приступить к обрезке. Учтите, что побеги, которые дали урожай в этом сезоне, в следующем году уже не будут увенчаны ягодами.

Для обрезки используйте острые, чистые инструменты и срезайте старые коричневые побеги вплоть до уровня земли. Также нужно удалить поврежденные и старые побеги. В местах, где ветки скучиваются, их нужно проредить.

Подвяжите стебли

После того как обрезка и прореживание будут завершены, очень важно подвязать стебли малины. Еще во время посадки кустов стоит подумать о какой-либо опоре для них. Можно приобрести шпалеры для малины или же сделать собственные опоры из деревянных столбов и проволоки.

Для подвязки можно использовать тряпки, липучки или жгутовый шпагат.



Малину нужно подвязывать / Фото Pexels

Полив во время жары

Растения малины имеют поверхностные корни, а это значит, что кусты подвержены стрессу, если почва пересыхает. Поэтому важно поддерживать верхние 5 сантиметров постоянно увлажненными, чтобы растения давали хороший урожай.

Прополка сорняков

Сорняки берут у малины и питательные вещества, и воду, поэтому с ними нужно постоянно бороться.