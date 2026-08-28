Розы будут цвести до ноября: что с ними делать в сентябре

Кусты роз могут цвести вплоть до зимы, но им нужны подкормка, легкая обрезка, полив и тщательный осмотр. Сентябрь еще не является концом сезона для этих цветов, поэтому садоводам следует уделить розам немного внимания.

Оказывается, значительная часть роз еще способна распустить почки и продлить цветение на несколько недель, пишет Wprost Dom.

Удаление увядших цветов, осмотр листьев и побегов, а также умеренный полив и удобрение помогут поддерживать кусты в хорошем состоянии.

Что делать с розами в сентябре?

Удалите отцветшие цветы

В сентябре розы еще могут продолжать цвести, поэтому стоит продолжить внесение удобрений. Также обязательно нужно удалять отцветшие цветы. Это будет способствовать их дальнейшему цветению.

Однако сильно обрезать их не нужно. Нужно лишь удалить увядшую цветоносную головку с небольшой частью побега. Срез нужно делать над здоровым листиком, используя острый секатор.

В начале осени дачники проводят санитарную обрезку. Нужно удалить сухие и мертвые побеги, сломанные или поврежденные ветки, а также проредить загущенный центр куста.

Не стоит слишком сильно обрезать розы, так как это лишь стимулирует растение к появлению новых побегов, которые не успеют сформироваться к зиме.



В сентябре розам нужен специальный уход / Фото Pexels

Добавьте подкормку

Не все розы нужно подкармливать. Если куст хорошо цветет, имеет густую листву и большое количество бутонов, то удобрение будет лишним. Для ослабленных кустов можно использовать осеннюю подкормку с калием, фосфором и другими питательными веществами.

Проверьте листья на наличие болезней

В сентябре стоит теплая и влажная погода, поэтому листья нужно регулярно осматривать, так как в это время возрастает риск грибковых заболеваний. Нужно обращать внимание на черные пятна на листьях, желтоватые поражения и серый налет.

Больные листья нужно сразу удалять, так как они являются источником инфекции. Если же какая-то конкретная болезнь поразила растения, тогда стоит использовать соответствующее средство.

Периодически поливать

Даже осенью розы по-прежнему нуждаются в воде. Если почва будет заметно сухой, а осадков не предвидится, тогда розам следует обеспечить доступ к воде.

Обратите внимание, что в сентябре розы окучивать и готовить к зиме пока не стоит, потому что это может привести к перегреву и избыточной влажности. Подходящее время для этого наступает только после середины октября.