Кабачки будут расти до осени: основные правила ухода, которые стоит знать

Кабачки считаются относительно неприхотливыми и дают высокий урожай. Но для того, чтобы получить много плодов, стоит знать несколько важных вещей о посадке, уходе и борьбе с вредителями.

Овощи достаточно быстро растут, а одно растение может дать очень много плодов, пишет Deccoria.

Когда и как сажать кабачки?

Дачники советуют выбрать правильное место для кабачков. Растению нужно 6 или 8 часов полного солнечного света в день. Чем больше будет солнца, тем лучше вырастет урожай.

Кроме того, стоит выбирать такой участок, который будет защищен от сильных ветров, чтобы растения могли опылить пчелы. Именно отсутствие опыления является причиной опадения молодых бутонов кабачков.

Семена в грунт можно высевать, когда температура почвы достигнет 15 градусов тепла. В теплой почве растения прорастут через неделю.

Сажать кабачки советуют двумя способами:

Посадка на курганах

Нужно сформировать холмики высотой 15 – 30 сантиметров и шириной 30 – 60 сантиметров. После этого стоит посеять 4 – 5 семян на вершине каждого бугорка.

После первых всходов стоит провести прореживание и удалить самые слабые экземпляры и оставить 2 – 3 самых сильных растения на холмике.

Посадка рядами

Между растениями в ряду стоит выдержать расстояние примерно 60 сантиметров, а между рядами – 90 сантиметров, чтобы иметь свободный доступ во время сбора урожая.



Как ухаживать за кабачками?

Для правильного развития кабачков, важно обеспечить им правильные условия.

Полив

Кабачки нуждаются в большом количестве влаги, поэтому в неделю им нужно 50 литров воды на квадратный метр. Поливать кабачки надо так, чтобы не намочить листья. Сильное затопление водой приведет к деформации плодов.

Подкормка

После появления первых бутонов кабачки стоит подкормить фосфором и калием. Азот уже на этом этапе можно переставать давать, потому что он влияет только на формирование листьев.

Обрезка

Старые нижние листья нужно регулярно удалять. Это улучшит циркуляцию воздуха внутри куста и замедлит распространение болезни. Для удаления нужно использовать чистые и острые секаторы.

Какие есть распространенные проблемы в выращивании кабачков?

Кабачки могут иметь грибковые заболевания или вредителей. Чаще всего растения болеют мучнистой росой, которая появляется в середине лета. Заметить ее очень просто, поскольку она проявляется белым налетом на листьях.

Также часто встречается верхушечная гниль плодовых цветков, которая проявляется почернением кончиков. Возникает проблема из-за дефицита кальция, который вызывается нерегулярным поливом.

Кроме того, кабачки могут быть привлекательными для тыквенного жука. Личинки этих насекомых зарываются в стебель и могут привести к гибели всего растения. Признаком может стать увядание листьев и видимые белые экскременты у основания стебля.

Защитить кабачки можно благодаря агротекстилю, который поможет предотвратить откладывание яиц насекомыми. Впрочем, их нужно снять еще до того, как кабачки начнут цвести, иначе насекомые не смогут опылить цветы.