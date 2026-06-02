Огурцы начнут давать удивительный урожай: в июне надо сделать простое действие

Не все дачники знают об одной вещи, которая способна улучшить урожайность огурцов. Речь идет об обрезке, которая влияет на лучшее функционирование, рост и урожай.

Огурцы быстро растут, развивая значительное количество листьев и длинные побеги, пишет Deccoria.

Поэтому довольно часто они развиваются довольно густо, а их листья лежат на мокрой земле после полива. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к развитию болезни огурцов.

Что нужно сделать с огурцами в июне?

Дачники советуют в июне удалять нижние листья огурцов, чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг растений. Благодаря этому листья начнут быстрее высыхать после дождя или полива. Таким образом уменьшится риск потери урожая огурцов из-за грибковой инфекции.



В июне следует удалить нижние листья огурцов

Некоторые листья отягощают огурцы. Если они тянутся к почве, то подвержены патогенам. А вот поврежденные или желтые листья лишают растение ресурсов. Чтобы улучшить состояние огурцов – такие листья можно удалять.

Как правильно удалять нижние листья?

Правильная обрезка обеспечит гораздо большее количество плодов, а процедура достаточно проста. Важно лишь не удалять все лишние листья сразу. Рекомендовано обрывать 1 – 3 листа с куста каждые 3 дня, позволяя растениям восстановиться.

Что важно, огурцы не стоит поливать в день обрезки. Это следует делать только в сухую и солнечную погоду. Обрезку нужно начинать с удаления нижних листьев, которые касаются земли. Его нужно обрезать чистым и продезинфицированным секатором, оставив стебли целыми. Таким образом создастся промежуток между кустами.

Похожим методом нужно избавляться от пожелтевших и поврежденных листьев, а тогда уже удалять некоторые нижние боковые побеги. Их можно обрывать пальцами у основания, когда они достигнут 5 сантиметров.

С обрезкой огурцов лучше не медлить. Чем быстрее вы начнете процесс, тем будет лучше для растений. Овощ на кусте должен иметь лишь 4 – 5 листьев. Однако все надо делать постепенно, чтобы огурцы имели время на восстановление. Поспешная обрезка только затормозит рост и уменьшит урожайность.