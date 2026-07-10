Лучшие висячие цветы для солнечного балкона: не завянут даже в самую сильную жару

Чтобы нормально расти, цветам нужно свет, однако в большинстве случаев это всего лишь от 6 до 8 часов в день. Тем не менее, есть несколько растений, которые с удовольствием могут прорастать при полном освещении и даже в сильную жару.

Подвесные цветки в горшках – самый популярный способ украсить балкон или входную дверь квартиры, пишет Interia Zielona. Но чтобы цветки на солнце не завяли уже через пару дней, стоит подобрать подходящие сорта, которые не боятся прямых солнечных лучей.

Какие цветы подойдут для солнечного балкона?

В жаркие дни солнечный балкон нагревается с утра и вплоть до вечера, поэтому большинство растений не смогли бы нормально расти. Кроме того, палящее солнце и ветер быстро испаряют воду из горшков, но есть растения, которые прекрасно переносят эти условия.

Калибрахоа

Эти цветки напоминают миниатюрную петунию, образуя густые и свисающие каскады длиной от 30 до 50 сантиметров. Растения цветут обильно, образуя множество бутонов разных цветов – белого, желтого, красного, фиолетового или синего.

Калибрахоа прекрасно растет на балконах, выходящих на юг. Она любит полное солнце и переносит жару гораздо лучше, чем классические петунии.

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Вербена садовая

Для каскадных балконов стоит искать сорта вербены с пометкой "ползучая". Стебли будут достигать 50 сантиметров в длину и красиво свисать из горшков. Цветки могут быть разных цветов – розовые, красные, фиолетовые, синие и т. д. Вербена прекрасно растет на солнце, но не любит чрезмерного полива.

Портулак крупноцветковый

Это растение еще называют "моховой розой" за его пышные цветки. Стебли достигают 30 сантиметров в длину, создавая красивые композиции в горшке. Цветки имеют очень красивые, почти неоновые оттенки и распускаются только в солнечные дни. Портулак может расти на бедной почве. Он принадлежит к семейству суккулентов, поэтому полив должен быть минимальным.



Впечатляющее цветение растения / Фото Pexels

Лантана ползучая

Выращивание лантаны в горшках приводит к образованию густых зеленых каскадов. Растение образует небольшие соцветия, которые привлекают бабочек. Бутоны могут различаться по цвету в зависимости от стадии цветения.

Растение хорошо растет на дренированной почве. И хотя лантана засухоустойчива, ее нужно поливать в засушливые периоды, чтобы поддержать пышное цветение.

Пеларгония плющелистная

У растения листья, напоминающие плющ. Они могут достигать длины от 40 до 100 сантиметров. Цветы могут быть красного, розового, фиолетового или белого цвета с прожилками на лепестках. Пеларгония растет на плодородной почве на полном солнце или в полутени.