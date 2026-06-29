7 растений, которые прекрасно растут в ванной: интерьер станет намного лучше

Большинство из нас привыкли держать растения в гостиной или спальне, однако некоторые из них прекрасно растут в ванной комнате благодаря высокой влажности, в которой они нуждаются.

Растения способны оживить ванную комнату и придать ей уют, пишет Deccoria. Зелень прекрасно сочетается со светлыми и тёмными цветами. А ещё — вазоны способны визуально увеличить помещение.

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Какие растения подходят для ванной комнаты?

Орхидеи

Например, фаленопсис не является растением для ванной комнаты, однако высокая влажность способствует интенсивному развитию корней, которые поглощают воду из окружающей среды.

Некоторые цветоводы говорят, что орхидеи, выращенные в ванной комнате, — самые красивые, с крупными бутонами пышных цветов.

Эпипренум золотистый

Растение прекрасно растет в полутени, а его пятнистые листья могут красиво свисать с высоких полок. Эпипренум идеально подходит для ванной комнаты, поскольку хорошо переносит высокую влажность.

Папоротник

Это растение прекрасно растет в полутени, поэтому хорошо подходит для ванной комнаты. Нужно лишь слегка увлажнять почву и поддерживать влажность листьев.



Папоротник можно размещать в ванной комнате / Фото Pexels

Маранта

Растение любит высокую влажность и рассеянный свет, а его декоративная листва с прожилками разных цветов придает интерьеру тропический оттенок. Держать маранту нужно подальше от прямых солнечных лучей и время от времени увлажнять почву.

Спатифиллум

Специалисты советуют держать растение в полутени — в ванной комнате с непрямым солнечным светом. Спатифилум любит расти во влажной среде, благодаря чему регулярно образует белые цветы.

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Паутинник

Растение прекрасно переносит полутень, немного сухой грунт и влажный воздух. Его смело могут заводить те, кто забывает об уходе за растениями. Лучше всего это растение размещать на высокой полке в ванной комнате.

Монстера деликатесная

Растение не любит прямых солнечных лучей, поэтому прекрасно растет у затененного окна. При высокой влажности монстера образует воздушные корни, которые поглощают влагу из окружающей среды.

Несмотря на высокую влажность этих растений, они все равно нуждаются в поливе, но реже — только тогда, когда верхний слой субстрата станет сухим. Кроме того, горшки следует разместить так, чтобы они находились подальше от горячего пара из душа.

Кроме того, следует периодически проветривать ванную комнату, оставляя дверь открытой после принятия душа.