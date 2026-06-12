Эти 5 растений привлекают вредителей в ваш сад: лучше от них избавиться

Красивый, ухоженный сад – — это мечта практически каждого дачника. Но нашествие вредителей может быстро уничтожить целые посадки растений –, а неправильный выбор культур может только способствовать этому.

Многие из растений,, которые люди любят сажать в садах и на огородах, на самом деле являются «приманкой» для вредителей. Впрочем,, это не всегда означает,, что нужно отказаться от их выращивания –, но некоторые меры все же необходимо принять,, пишет Southern Living.

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Какие растения чаще всего привлекают вредителей?

Капуста и листовая зелень

Капустные растения очень часто привлекают вредителей, и особенно гусениц. Конечно, без капусты огород был бы неполным, поэтому все, что нужно – это разобраться, как вовремя заметить вредителей и противодействовать им.

Чаще всего капусту атакуют слизни и улитки: они оставляют в листьях большие отверстия неправильной формы с гладкими краями. Кроме того, легко заметить скользкие следы на листьях.

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Арбуз

Если вы только начинающий огородник, возможно, стоит отложить выращивание арбузов. Это сложное растение – и не только потому, что арбузы требовательны к поливу, количеству солнца и подкормке – но и из-за того, что могут привлечь многих вредителей: тлю и виноградных жуков.

Тыква

Казалось бы, тыквы – это важная часть каждого огорода. Впрочем, часто именно они первыми заражаются тыквенными клопами, которые затем распространяются на остальные растения в огороде.

Водяные лилии

Многие люди,, у которых есть пруд на территории,, выращивают водяные лилии – — это красивое растение,, не требующее особого ухода. Однако, растения,, растущие в стоячей воде, могут очень быстро привлечь комаров и стать для них идеальным домом.

Баклажан

Распространенная проблема с баклажанами – — это огородные блохи. Это крошечные жучки,, которые прыгают с растения на растение и грызут листья. Осенью они зарываются в почву в саду,, а затем снова активизируются весной.