На что следует обратить внимание при выборе автомагнитолы: об этом знают не все

Еще несколько лет назад выбор автомагнитолы был очень простым, а функции устройства – довольно ограниченными. Достаточно было проверить, есть ли в магнитоле Bluetooth и USB. Но в 2026 году ситуация уже совсем иная.

Современная магнитола в автомобилях уже не отвечает только за воспроизведение музыки – это полноценный мультимедийный центр. Она нужна и для навигации, и для телефонных звонков в машине, голосового управления, парковочных камер и даже интеграции со смартфоном, пишет Car and Driver.

Как выбрать магнитолу для автомобиля в 2026 году?

Эксперты советуют сначала обращать внимание не на конкретные модели, а на набор функций, которые нужны именно вам. Разберемся, что же важно для современного водителя.

Купить автомагнитолу можно на Prom. Здесь удобно просматривать несколько предложений одного товара и выбирать оптимальное. В ассортименте более 120 миллионов товаров от 60 тысяч продавцов, поэтому здесь каждый найдет что-то под свой запрос. Если часто заказывать недорогие товары, доставка может существенно увеличить общую стоимость покупки. На Prom эта проблема решается с помощью подписки Smart – за 50 гривен в месяц она делает доставку бесплатной для неограниченного количества заказов.

Поддержка Android Auto и Apple CarPlay

Это уже не "бонус" к магнитоле, а фактически обязательная функция – с ней можно пользоваться навигацией, слушать музыку, просматривать сообщения прямо с экрана автомобиля. И большинство приложений оптимизированы для безопасного использования во время движения.

Особенно водители ценят беспроводное подключение – с ним не нужно каждый раз, когда садитесь в машину, подключать кабель: достаточно сесть в салон, и система сама синхронизируется со смартфоном.

Качественный IPS- или QLED-экран

Размер экрана – это уже далеко не главный критерий. Вместо этого следует обратить внимание на следующие нюансы:

высокая яркость;

быстрый отклик сенсора;

антибликовое покрытие;

хорошие углы обзора.



Качественный экран очень важен / Фото Pexels

Если сэкономить на этом, экран может стать нечитаемым в яркую солнечную погоду, а цвета будут выглядеть тусклыми.

Процессор и память

Если система работает плохо, то даже качественный и дорогой экран не сможет спасти ситуацию. Магнитола должна быстро запускаться, переключать музыку и хорошо работать с навигацией.

Поддержка камер

Даже если сейчас у вас не установлена камера заднего вида, лучше выбирать магнитолу, поддерживающую ее подключение. А многие современные устройства работают также с круговым обзором, видеорегистратором, парковочными системами и круговым обзором.

Так вы сможете постепенно модернизировать автомобиль без необходимости менять магнитолу.

Поддержка форматов высокого качества

Если для прослушивания музыки вы используете не только Spotify или YouTube Music, необходимо обязательно проверить, поддерживает ли магнитола современные форматы файлов:

FLAC;

WAV;

ALAC;

DSD.

По сравнению с файлами типа MP3 такие форматы обеспечивают гораздо лучшую детализацию звучания.

Wi-Fi

Современные автомагнитолы уже почему-то похожи на смартфоны, поэтому часто они имеют доступ к интернету. Но Wi-Fi понадобится и для нескольких других вещей:

обновление прошивки;

работа беспроводного CarPay;

установка приложений;

синхронизации сервисов.

На что в магнитоле лучше не тратить деньги?

Некоторые функции магнитол, которые когда-то были очень важными, сейчас лишь повышают общую стоимость устройства. Поэтому, если не хотите переплачивать за магнитолу, лучше отказаться от:

встроенного DVD-привода;

CD-плеера.

Также проверьте, нет ли в магнитоле десятков ненужных приложений, которыми вы, скорее всего, никогда не будете пользоваться.