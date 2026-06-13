Посадите эти 5 растений возле малины: урожай удвоится уже в этом году

Кусты малины – — идеальное дополнение к саду. Многие люди воспринимают их только как овощную культуру, но часто эти растения могут достигать двух метров в высоту и служить желанной тенью. Кроме того, растения многолетние и могут давать урожай десятилетиями.

Если вы хотите, чтобы малина в саду выполняла не только декоративную функцию, но и стабильно радовала урожаем, её можно укрепить. Для этого достаточно просто посадить рядом с кустами несколько определённых растений, пишет Southern Living.

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Какие растения посадить возле малины?

Эхинацея

Опылители невероятно важны для обеспечения хорошего урожая малины, а эхинацея привлекает и пчел, и бабочек, и шмелей, и ос. Поэтому посадка ее возле кустов станет просто роскошным решением для увеличения урожая.

Дополнительный бонус – это яркий цветовой акцент, который растения придают саду.

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Белый клевер

Многие люди сажают клевер на дорожках, чтобы создать приятный "травяной" покров. Вы можете высадить клевер в междурядьях между малиной, и он там не только улучшит общий вид сада.

Дело в том, что клевер фиксирует азот в почве, который очень важен малине для роста. А цветы еще и привлекают опылителей.

Бархатцы

Бархатцы – это невероятное растение в саду, и не зря. Они являются надежным спутником практически для всех овощей: сильный запах цветов отпугивает надоедливых вредителей, в частности нематод.

Тысячелистник

Это – идеальное растение-компаньон, которое может не только отпугивать вредителей, но и вообще не требует ухода.

Очень полезен тысячелистник в борьбе с оранжевыми и черными жуками-арлекинами, которые особенно часто атакуют именно кусты малины.

Лаванда

Высокие колоски лаванды привлекут к вашей малине всех возможных опылителей и таким образом однозначно увеличат урожай. Сажать лаванду рекомендуют прямо возле малинника.