Как понять, что дерево пора срубить: важные признаки для дачников

Почти все дачники выращивают на участке деревья –, но они, к сожалению, не вечны. И чтобы это дерево вдруг не упало на крышу дома или не повредило линии электропередачи, нужно понять, когда пришло время его срубить.

Иногда больное дерево просто невозможно спасти – а иногда его жизненный цикл просто подходит к концу. Поэтому садоводам очень важно уметь оценивать состояние дерева, чтобы вовремя принять соответствующие меры, пишет Martha Stewart.

Как понять, что пора срубить дерево?

Заболевания

Не каждое больное дерево нужно срубать, но некоторые болезни могут существенно ослабить структурную целостность дерева. Если на дереве видны серьезные дефекты, значительное гниение или необратимый увядание и повреждение корней, вырубка – это целесообразный и самый безопасный вариант.

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Обращайте внимание на следующие нюансы:

большие участки мертвых ветвей;

быстрое истончение кроны;

преждевременное опадение листьев;

рост грибка на стволе;

язвы;

значительная потеря коры.

Повреждение ствола

Ствол – это основная опора дерева, поэтому когда на нем появляются значительные дефекты, на них следует обратить пристальное внимание. Вертикальные трещины, расщепления ветвей, большие полости и участки, где ствол, кажется, разделяется, могут свидетельствовать о том, что дерево уже не такое прочное, как раньше.

Ущерб от непогоды

Поврежденные непогодой деревья должны оценивать профессионалы. Если дерево уже ломалось, скорее всего, это повторится снова. Плохая погода может нанести дереву серьезные структурные повреждения, которые не всегда очевидны для неопытного глаза.

Но есть и оговорка: не все деревья, наклоняющиеся вбок, представляют опасность. Многие из них наклоняются естественным образом, стремясь получить больше солнечного света.

Опасная близость

Оценивать нужно не только состояние дерева, но и имущество, которое может быть повреждено, если оно или даже какая-то его ветка сломается и упадет. Если дерево находится слишком близко к крыше, дороге, тротуару или коммуникациям – его следует оценивать особенно строго.