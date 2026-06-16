Сахар можно использовать в саду: 5 необычных способов, которые удивят

Сахар у нас ассоциируется с кухней, выпечкой или сладкими напитками, однако опытные садоводы нашли ему применение на огороде и в саду. Оказывается, этот продукт может помочь растениям лучше развиваться и привлекать бабочек.

Использовать сахар в садоводстве нужно умеренно, пишет Марта Стюарт. В небольших количествах он может принести пользу растениям. Именно поэтому мы рекомендуем узнать о 5 необычных способах применения сахара, которые могут удивить даже опытных садоводов.

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Зачем нужен сахар в саду?

Для уменьшения количества нематод

Нематоциды помогают в борьбе с личинками, но их чрезмерное количество может быть вредным. Если на огороде их много, то сахар поможет уменьшить их количество.

Он резко повышает уровень сахара в почве, уменьшая производство яиц нематод. Кроме того, он приводит к их гибели,

– отметила эксперт по садоводству Анжелика Забер.

Нужно лишь посыпать немного сахара возле пораженных растений. Также можно растворить полстакана сахара в 5 литрах воды и полить раствором растения.

Для привлечения бабочек

Бабочки любят сахарную воду, которая напоминает им нектар – естественный источник пищи. Нужно растворить одну часть сахара в четырех частях воды, окунув в раствор губку или ватный диск. Затем все смоченные диски следует разложить в саду, чтобы бабочки могли на них сесть.



Сахарный раствор привлечет бабочек в сад / Фото Pexels

Чтобы растения лучше справились со стрессом

Пересаженные растения испытывают стресс, поэтому небольшая доза сахара может помочь. Раствор нужно сделать легким, так как чрезмерное количество сахара может привести к появлению муравьев и плесени.

Для уменьшения количества сорняков

Садоводы также используют сахар, чтобы избавиться от нежелательных сорняков. Сахар вокруг сорняков и легкий полив могут временно связать азот в почве. Благодаря такому применению сорняки, не приспособленные к среде с низким содержанием азота, погибнут.

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Для ловушки ос

Чтобы заманить их, достаточно сделать самодельную сахарную ловушку. Нужно взять пустую бутылку из-под воды, отрезать верхнюю часть на несколько сантиметров, а затем наполнить дно двумя стаканами сахара, растворенного в одном стакане воды. Затем нужно лишь вставить верхнюю часть обрезанной бутылки в нижнюю, создав воронку.

Ос привлечет сладкий запах, поэтому они залетят внутрь, но не смогут выбраться наружу. Такую ловушку делают, чтобы уменьшить количество ос на участке.