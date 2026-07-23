В июле оберните деревья гофрированным картоном: этот трюк знает каждый садовод

До сбора урожая осталось совсем немного, а это значит, что пора защитить плоды от вредителей и заражения червями. Для этого не обязательно использовать химикаты. Достаточно просто обернуть стволы деревьев картоном.

Большинство дачников знают о способе с клейкой лентой, однако гофрированный картон дает аналогичный эффект, пишет Top.

Почему гофрированный картон имеет преимущество?

Гофрированный картон имеет преимущество в том, что не вредит божьим коровкам и золотоглазкам, которые часто прилипают к поверхности вместе с другими вредителями. Золотоглазки очень важны для сада, поскольку они уничтожают тлю.

Поэтому, чтобы уменьшить количество вредителей на фруктовых деревьях, нужно всего лишь использовать кусочек картона от бытовой техники или чего-либо другого.

Следует вырезать полоску гофрированного картона шириной примерно 30 сантиметров, соответствующую длине ствола. Затем этот картон нужно обернуть вокруг дерева на высоте 40 сантиметров над землей, гофрированной стороной к коре.



Картон убережет деревья от появления вредителей / Фото Pexels

Картон следует закрепить так, чтобы он не сдавливал кору слишком сильно, а чтобы он не соскользнул под действием ветра, завяжите его веревкой сверху и снизу. Летом картон рекомендуется обернуть вокруг яблонь и груш, которые подвержены появлению плодожорки.

В августе картоном стоит обернуть сливовые деревья, когда начнет развиваться следующее поколение гусениц сливовой моли. В целом картон стоит держать на яблоне вплоть до сентября, поскольку дерево может еще заразиться озимой молью.

Покупці на Prom часто замовляють засоби проти шкідників на ділянці чи в оселі. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Рекомендуется заменять картон на новый каждые несколько недель. После снятия его нельзя выбрасывать в мусор, поскольку все вредители, спрятавшиеся внутри, могут выжить. Картон после замены следует сразу уничтожить.