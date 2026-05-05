Как правильно мыть зелень: простой метод, чтобы удалить грязь, микробы и пестициды

Текстура различной зелени – от листьев капусты до шпината, создает идеальную среду для накопления грязи и песка. Кроме того, есть еще микробы, бактерии и пестициды, которые сложно увидеть.

Эксперты из харочовой отрасли рассказали, как надо мыть и хранить листовую зелень для ее безопасного употребления, пишет Martha Stewart.

Почему важно мыть листовую зелень?

Темно-листовая зелень (капуста кале, шпинат, листовая капуста) – это один из лучших источников клетчатки, железа, кальция и калия. Поэтому они очень важны в нашем рационе.

Тщательное мытье является обязательным, поскольку влага, грязь и песок легко попадают в мелкие складки зелени. Кроме того, есть еще понятие даже перекрестного загрязнения, поэтому в холодильнике свежие овощи следует держать отдельно от мяса или рыбы.

Обратите внимание на то, что если оставлять листовую зелень в теплой комнате или в багажнике автомобиля, то уже имеющиеся бактерии начнут еще активнее размножаться.

Эксперты не советуют мыть листовую зелень перед хранением. Предварительное мытье может еще больше ухудшить качество и сократить срок хранения, поскольку растения начнут увядать из-за влаги.



Зелень нужно обязательно мыть / Фото Pexels

Как хранить зелень?

Листовую зелень лучше всего хранить в холодильнике в чистом контейнере, выстеленном сухими бумажными полотенцами, чтобы они поглощали влагу. Когда они станут увлажненными, их надо заменить на новые. Потреблять листовую зелень лучше всего в течение 3 – 5 дней с момента покупки.

Есть еще один необычный метод хранения зелени, о котором мало кто знает, пишет The Kitchn. Нужно просто положить зелень в обычный пакет для продуктов, сильно дунуть в него, чтобы он надулся, а потом скрутить верхнюю часть и плотно завязать резинкой. Такое действие обеспечит достаточное количество углекислого газа, чтобы зелень дольше не портилась.

Как правильно мыть зелень?

Большинство зеленых овощей можно промыть под проточной водой. А вот с листовой зеленью все может быть немного сложнее, потому что она имеет разную текстуру. Именно поэтому каждые листья нужно разделять и тщательно промывать, чтобы удалить всю грязь и микробы.

Чтобы убрать всю лишнюю влагу – воспользуйтесь бумажными полотенцами и оставьте зелень на несколько минут, чтобы она подсохла.

Шеф-повар Оливия Рошковски отмечает, что листовую капусту надо промыть перед нарезкой, а потом еще раз это повторить уже после нарезки. А вот нежную листовую зелень (к примеру, шпинат), нужно нарезать, а потом погрузить в воду для очистки.

Если же овощи моются перед приготовлением га пару или перед быстрым бланшированием, то можно тщательное просушивание бумажным полотенцем.

Какие еще есть полезные советы?

Чтобы получать свежую зелень шпината, его можно легко вырастить дома. Растение требует умеренной температуры, достаточной влаги и солнечного света. Для выращивания шпината важны правильный выбор почвы, регулярный полив и подкормка удобрениями с высоким содержанием азота.

