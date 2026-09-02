Желтые пятна исчезнут с наволочек в считанные секунды: попробуйте этот способ прямо сейчас

Со временем даже после стирки на белых наволочках могут оставаться желтые пятна. И это не обязательно означает, что ткань осталась грязной, но справиться с этой проблемой все же можно.

В большинстве случаев изменение цвета наволочки указывает на то, что во время сна на ней скапливается что-то: жиры с тела, пот, средства по уходу за кожей, краска для волос и т. д., пишет Марта Стюарт. И обычная стирка не помогает полностью удалить желтоватые пятна.

Что делать с желтыми пятнами на наволочках?

Кожное сало – то есть натуральные масла, вырабатываемые кожей – особенно склонно проникать в ткань. Со временем оно может окисляться там и оставлять желтый оттенок. Этому также способствуют пот и некоторые кремы и средства для волос. И основная причина, почему эти пятна не исчезают после стирки, – это то, что вы используете неправильный режим.

Кондиционер для белья, недостаточно хорошо выполаснутое моющее средство, а также салфетки для сушилки могут оставлять пленку, удерживающую жир внутри. В свою очередь, отбеливатели накапливаются в грязном налете, что ошибочно принимают за пожелтение.

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Прежде чем начать стирать наволочки, следует проверить, из какого материала они изготовлены.

Хлопок

Стирать такие наволочки нужно каждые 3–4 дня. Это лучший способ вообще избежать накопления жира, который и вызывает пожелтение. Но когда придет время стирки, нужно сделать следующее:

замочите наволочки в теплой воде с моющим средством на 30 минут;

тщательно прополощите наволочку;

если она все еще желтая, приготовьте раствор с кислородным отбеливателем. Оставьте на 1–4 часа;

после полоскания постирайте наволочку как обычно, но без использования смягчителя.

Шелк

Для чистки шелковых наволочек нужен деликатный подход. Поэтому в этом случае гораздо легче предотвратить сильное накопление жира, чем избавляться от него.

Но если желтизна все же появилась, ткань нужно замочить в прохладной воде с добавлением небольшого количества моющего средства без ферментов. Не оставляйте наволочку дольше, чем на 15 минут, а также не трите пятно и не выкручивайте материал. Выполосните все моющее средство, а после этого постирайте ее как обычно.