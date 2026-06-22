Рушники після прання стануть м’якими й пахучими: 3 головні лайфхаки

Рушники кожного дня контактують зі шкірою, тому хочеться, щоб вони залишалися м’якими, пухнастими й гарно пахнули після прання. Проте з часом навіть якісні вироби можуть стати жорсткими, втратити свіжість і гірше вбирати вологу.

Повернути рушникам м’якість зовсім не складно. Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму інстаграмі про кілька хитрощів під час прання, які допоможуть продовжити термін служби текстилю.

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Як зберегти рушники м’якими?

Оцет замість кондиціонера

Багато хто додає кондиціонер до прання рушників, але такий засіб залишає на волокнах тонку плівку. Через неї тканина втрачає здатність добре вбирати вологу.

Натомість у відсік краще налити звичайний столовий оцет. Він допомагає вимити залишки мийних засобів, пом’якшує тканину й усуває сторонні запахи. Завдяки ньому рушники після висихання залишаються пухнастими.

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Прання при температурі 40 – 60 градусів

Дуже гаряча вода може пошкодити волокна тканини, тож рушники швидше стануть грубими й зношеними. Саме тому їх варто прати при температурі від 40 до 60 градусів.

Такий режим дозволяє ефективно видалити бруд і бактерії, зберігаючи м’якість матеріалу й здатність поглинати вологу.

Регулярне очищення барабана пральної машини

Пральна машина хоча б раз на місяць потребує очищення. З часом у барабані накопичуються залишки мийних засобів, накип і бактерії, які можуть впливати на запах випраних речей.

Тому раз на місяць варто запускати порожній цикл прання з оцтом чи лимонною кислотою. Така процедура допомагає очистити внутрішні елементи машини й забезпечує рушникам свіжість після кожного прання.

Лайфхаки для прання рушників: дивіться відео

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна надовго зберегти рушники м’якими, свіжими й приємними на дотик. Регулярний догляд за текстилем і пральною машиною допоможе уникнути жорсткості тканини й неприємних запахів без зайвих витрат на дорогі засоби.