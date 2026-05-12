5 речей, які можна чистити лише раз на рік: більшість роблять це частіше

Більшість з нас можуть легко зосередитися на щоденному прибиранні – завантаженні посудомийної машини чи швидкому підмітанні підлоги. Проте раз в рік варто звернути увагу на речі, які ми майже не чіпаємо.

Для підтримки чистоти достатньо приділити їм трохи більше часу лише раз на рік, пише Martha Stewart. Звичні для нас "невидимі зони" накопичують чимало бруду й пилу.

Що потрібно очищувати в домі раз на рік?

Прати штори

Штори мають властивість поглинати пил, алергени, лупу домашніх тварин і навіть запахи від приготування їжі. Прання допоможе очистити повітря й зробити штори яскравішими на вигляд.

Мити зовнішні вікна

Внутрішнє скло можна очищати раз на місяць, а от зовнішні вікна найкраще чистити раз на рік – на початку сезону. Крім скла, варто приділити увагу віконним рейкам, рамам та навколишнім ущільнювачам, які накопичують бруд та сміття.

Очищувати килими

Навіть регулярне пилосошення не здатне повністю прибрати увесь бруд і дрібні частинки, які проникли глибоко всередину ворсу. Саме тому раз на рік варто віддавати килим на професійну чистку. Фахівці радять запланувати це завдання наприкінці літа.



Килим варто чистити раз на рік / Фото Pexels

Прибирати за та під побутовою технікою

Простору за холодильником, плитою чи пральною машиною мало хто приділяє уваги. У цих місцях накопичується багато пилу, залишків їжі, тому потрібно витягнути побутову техніку і ретельно очистити, щоб покращити її продуктивність.

Очищувати матрац

Ми звикли періодично змінювати постіль, проте за очищення матраца забуваємо. Однак пилосошення, видалення плям і щорічне перевертання матраца зможуть продовжити термін служби і виведе пилових кліщів. Щоб допомогти розщепити забруднення, поверхню можна обприскати дезінфікуючим засобом.

Як почистити штори не змімаючи з карнизу?

Деякі штори дуже щільні і важкі, тому їх складно знімати, прати, прасувати і вішати назад. У такому випадку варто скористатися лайфхаками, які очистять штори без зняття.

The Spruce пише, що можна скористатися пилососом. Треба використати насадку з м’якою щіткою, рухаючись зверху вниз. Особливу увагу варто приділити складкам та зоні біля карнизу, оскільки саме там пил накопичується найбільше.

Також швидко освіжити штори допоможе ручний відпарювач. Пара не лише прибере пил, але й розгладить тканину та зробить її охайнішою на вигляд.

Що ще варто корисного дізнатися?

Щоб у домі приємно пахнуло потрібно у відсік для пилососа засипати парфумовані гранули кондиціонеру. Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.

Таблетки для посудомийної машини можна використовувати для очищення жиру на кухонних фасадах, хімчистки диванів, миття підлоги, та усунення запаху в трубах. Вони також ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.