Що посіяти на грядці після огірків: список найкращих культур

Після збору огірків грядку можна повторно засіяти іншими культурами. Якщо їх правильно підібрати, вони допоможуть відновити ґрунт та підготувати ділянку до посадки інших культур вже наступного сезону.

Ділянка після огірків може мати ослаблений ґрунт, пише Top. Cаме тому у літній період варто висадити кілька сидератів, які покращать грядку.

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Що робити з грядкою після збору урожаю?

Спочатку треба добре очистити ділянку від коріння, пагонів, бур’янів тощо. Такі залишки можуть містити грибкові захворювання, які збережуться в ґрунті і виживуть до наступного сезону.

Після очищення ґрунт треба легенько розпушити, а тоді посіяти проміжні культури.

Дачники радять сіяти сидерати, які добре збагачують ґрунт органічними речовинами, покращують його структуру й обмежують розвиток хвороб та шкідників.

Пижмо підтримує родючість ґрунту та покращує його структуру.

Біла гірчиця здатна обмежити ріст бур’янів на ділянці.

Олійна редька завдяки потужній кореневій системі глибоко розпушує ґрунт.

Гречка добре впливає на структуру ґрунту і забезпечує ділянку органічними речовинами.

Бобова квасоля зв’язує азот з повітря й збагачує ним ґрунт.

Ріпак корисний тим, що покращує вміст гумусу на грядці.

Вже за кілька тижнів посіяні влітку рослини досягнуть бажаної висоти. Коли вони виростуть до 20 сантиметрів, їх можна скошувати чи вкопувати у ґрунт. У ґрунті рослини розкладуться та збагатять ґрунт гумосом.



Грядку після огірків треба повторно засіяти / Фото Pexels

Тому дачники радять посадити культури одразу після збору урожаю огірків, щоб ґрунт мав час відновитися до осінньої чи весняної посадки.

Що не можна садити після огірків?

На ділянці після огірків не можна садити овочі з родини гарбузових. Йдеться про кабачки, гарбуз чи кавун. Ці рослини мають потребу в поживних речовинах, яких після росту огірків на ділянці вже немає.

Наступного сезону на ділянці краще посадити коренеплоди на листові овочі. Це може бути шпинат, салат, морква, петрушка чи редиска.

Якщо дотримуватися таких простих принципів сівозміни й використовувати проміжні культури, ґрунт залишиться родючим та здоровим.