На участке, где раньше росли огурцы, почва может быть истощена, пишет Top. Именно поэтому летом стоит посадить несколько сидератов, которые улучшат состояние грядки.

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Что делать с грядкой после сбора урожая?

Сначала нужно хорошо очистить участок от корней, побегов, сорняков и т. д. Такие остатки могут содержать грибковые заболевания, которые сохранятся в почве и переживут до следующего сезона.

После очистки почву нужно слегка разрыхлить, а затем посеять промежуточные культуры.

Дачники советуют сеять сидераты, которые хорошо обогащают почву органическими веществами, улучшают ее структуру и сдерживают развитие болезней и вредителей.

Пижма поддерживает плодородие почвы и улучшает ее структуру.

Белая горчица способна сдерживать рост сорняков на участке.

Масличная редька благодаря мощной корневой системе глубоко рыхлит почву.

Гречиха благотворно влияет на структуру почвы и обогащает участок органическими веществами.

Бобовая фасоль связывает азот из воздуха и обогащает им почву.

Рапс полезен тем, что повышает содержание гумуса на грядке.

Уже через несколько недель посеянные летом растения достигнут желаемой высоты. Когда они вырастут до 20 сантиметров, их можно скосить или заделать в почву. В почве растения разложатся и обогатят почву гумусом.



Грядку после огурцов нужно засеять заново / Фото Pexels

Поэтому дачники советуют высаживать культуры сразу после сбора урожая огурцов, чтобы почва успела восстановиться к осенней или весенней посадке.

Что нельзя сажать после огурцов?

На участке после огурцов нельзя сажать овощи из семейства тыквенных. Речь идет о кабачках, тыкве или арбузе. Эти растения нуждаются в питательных веществах, которых после выращивания огурцов на участке уже нет.

В следующем сезоне на участке лучше посадить корнеплоды или листовые овощи. Это может быть шпинат, салат, морковь, петрушка или редис.

Если соблюдать такие простые принципы севооборота и использовать промежуточные культуры, почва останется плодородной и здоровой.