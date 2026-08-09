На участке, где раньше росли огурцы, почва может быть истощена, пишет Top. Именно поэтому летом стоит посадить несколько сидератов, которые улучшат состояние грядки.
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Что делать с грядкой после сбора урожая?
Сначала нужно хорошо очистить участок от корней, побегов, сорняков и т. д. Такие остатки могут содержать грибковые заболевания, которые сохранятся в почве и переживут до следующего сезона.
После очистки почву нужно слегка разрыхлить, а затем посеять промежуточные культуры.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Дачники советуют сеять сидераты, которые хорошо обогащают почву органическими веществами, улучшают ее структуру и сдерживают развитие болезней и вредителей.
- Пижма поддерживает плодородие почвы и улучшает ее структуру.
- Белая горчица способна сдерживать рост сорняков на участке.
- Масличная редька благодаря мощной корневой системе глубоко рыхлит почву.
- Гречиха благотворно влияет на структуру почвы и обогащает участок органическими веществами.
- Бобовая фасоль связывает азот из воздуха и обогащает им почву.
- Рапс полезен тем, что повышает содержание гумуса на грядке.
Уже через несколько недель посеянные летом растения достигнут желаемой высоты. Когда они вырастут до 20 сантиметров, их можно скосить или заделать в почву. В почве растения разложатся и обогатят почву гумусом.
Грядку после огурцов нужно засеять заново / Фото Pexels
Поэтому дачники советуют высаживать культуры сразу после сбора урожая огурцов, чтобы почва успела восстановиться к осенней или весенней посадке.
Что нельзя сажать после огурцов?
На участке после огурцов нельзя сажать овощи из семейства тыквенных. Речь идет о кабачках, тыкве или арбузе. Эти растения нуждаются в питательных веществах, которых после выращивания огурцов на участке уже нет.
В следующем сезоне на участке лучше посадить корнеплоды или листовые овощи. Это может быть шпинат, салат, морковь, петрушка или редис.
Если соблюдать такие простые принципы севооборота и использовать промежуточные культуры, почва останется плодородной и здоровой.