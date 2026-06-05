Не садіть їх біля помідорів: 5 рослин, що зіпсують весь врожай

Помідори – ідеальна культура для вирощування на городі. Вони люблять світло, дають чималий врожай та відносно нескладні у догляді. Втім, дуже важливо стежити за тим, що саме ви садите поряд.

Якщо ви хочете, аби урожай помідорів цього сезону вас справді потішив, потрібно передусім звернути увагу на те, що саме ви біля них висаджуєте – адже кілька культур можуть завдати чимало шкоди, пише Martha Stewart.

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Що не можна садити біля помідорів?

Фенхель

Алелопатичні рослини – це ті, що можуть виділяти у ґрунт певні токсини, що пригнічують ріст інших культур, і фенхель належить саме до таких рослин. Так фенхель усуває конкуренцію за ресурси, сонячне світло та ґрунт – тож він не буде найкращим сусідом для помідорів.

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Капуста

Капуста, а також інші рослини з родини хрестоцвітних можуть активно конкурувати з помідорами за деякі важливі поживні речовини у ґрунті. Вони позбавлять культуру ідеального середовища для росту.

Окрім того, капусті потрібно досить багато місця, тож вона може просто витіснити помідори.

Квасоля

Уникати варто й посадки квасолі біля помідорів – вона росте досить агресивно і високо, і тому може почати затіняти їх. Існує ризик конкуренції за сонячне світло, воду та поживні речовини – особливо якщо квасоля має гарний ріст та здорова.

Кукурудза

Причина, чому кукурудзу не варто садити поряд з помідорами, проста – вона виростає досить високою і з часом почне затіняти помідорам. Томатам ж для активного росту і врожаю потрібне повне сонячне світло, а тінь точно загальмує їхній розвиток.

Картопля

Картопля належить до тієї ж родини, що й помідори, тобто до пасльонових, тож їхня близька висадка – це не надто вдала ідея. Обидві рослини схильні страждати від схожих хвороб та шкідників.