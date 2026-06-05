Якщо ви хочете, аби урожай помідорів цього сезону вас справді потішив, потрібно передусім звернути увагу на те, що саме ви біля них висаджуєте – адже кілька культур можуть завдати чимало шкоди, пише Martha Stewart.

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Що не можна садити біля помідорів?

Фенхель

Алелопатичні рослини – це ті, що можуть виділяти у ґрунт певні токсини, що пригнічують ріст інших культур, і фенхель належить саме до таких рослин. Так фенхель усуває конкуренцію за ресурси, сонячне світло та ґрунт – тож він не буде найкращим сусідом для помідорів.

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Капуста

Капуста, а також інші рослини з родини хрестоцвітних можуть активно конкурувати з помідорами за деякі важливі поживні речовини у ґрунті. Вони позбавлять культуру ідеального середовища для росту.

Окрім того, капусті потрібно досить багато місця, тож вона може просто витіснити помідори.

Квасоля

Уникати варто й посадки квасолі біля помідорів – вона росте досить агресивно і високо, і тому може почати затіняти їх. Існує ризик конкуренції за сонячне світло, воду та поживні речовини – особливо якщо квасоля має гарний ріст та здорова.

Кукурудза

Причина, чому кукурудзу не варто садити поряд з помідорами, проста – вона виростає досить високою і з часом почне затіняти помідорам. Томатам ж для активного росту і врожаю потрібне повне сонячне світло, а тінь точно загальмує їхній розвиток.

Картопля

Картопля належить до тієї ж родини, що й помідори, тобто до пасльонових, тож їхня близька висадка – це не надто вдала ідея. Обидві рослини схильні страждати від схожих хвороб та шкідників.