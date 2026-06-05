Если вы хотите, чтобы урожай помидоров в этом сезоне вас действительно порадовал, нужно прежде всего обратить внимание на то, что именно вы возле них высаживаете – ведь несколько культур могут нанести немало вреда, пишет Martha Stewart.

Интересно Зачем поливать помидоры куркумой: огородники раскрыли секрет

Что нельзя сажать возле помидоров?

Фенхель

Алелопатические растения – это те, что могут выделять в почву определенные токсины, подавляющие рост других культур, и фенхель относится именно к таким растениям. Так фенхель устраняет конкуренцию за ресурсы, солнечный свет и почву – поэтому он не будет лучшим соседом для помидоров.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Капуста

Капуста, а также другие растения из семейства крестоцветных могут активно конкурировать с помидорами за некоторые важные питательные вещества в почве. Они лишат культуру идеальной среды для роста.

Кроме того, капусте нужно достаточно много места, поэтому она может просто вытеснить помидоры.

Фасоль

Избегать стоит и посадки фасоли возле помидоров – она растет достаточно агрессивно и высоко, и поэтому может начать затенять их. Существует риск конкуренции за солнечный свет, воду и питательные вещества – особенно если фасоль имеет хороший рост и здоровая.

Кукуруза

Причина, почему кукурузу не стоит сажать рядом с помидорами, проста – она вырастает достаточно высокой и со временем начнет затенять помидорам. Томатам же для активного роста и урожая нужен полный солнечный свет, а тень точно затормозит их развитие.

Картофель

Картофель относится к тому же семейству, что и помидоры, то есть к пасленовым, поэтому их близкая высадка – это не слишком удачная идея. Оба растения склонны страдать от похожих болезней и вредителей.