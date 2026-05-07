Щоб не шукати в останній момент: добірка актуальних подарунків на день народження

Дарувати подарунки іноді навіть приємніше, аніж отримувати їх. Головне розуміти, куди рухатися у своєму виборі. Звичайно, у всіх різні смаки, проте є певні "універсальні подарунки", які можна влучно персоналізувати.

А щоб вам не довелося шукати подарунок на дні народження близьких в останній момент, Лайфхаки 24 підготували актуальну добірку. Спойлер – знайдуться варіанти на різний бюджет.

Срібні прикраси

Стильні прикраси можна знайти у багатьох вішлістах. Новий браслет, каблучка або кулон дозволяють однією деталлю покращити собі настрій та зробити образ характернішим. Крім того, даруючи прикрасу, можна створити особливий зв'язок. Навіть роки потому, приміряючи її, близька людина згадуватиме момент дарування з теплом та радістю.

Великий вибір срібних прикрас для будь-якого стилю та смаку можна знайти на Prom.

Мінімалізм, який був одним з головних трендів минулих років, залишається актуальним, проте все частіше шанувальники ювелірних прикрас обирають яскраві кольори та оригінальні часто масивні дизайни.

Дизайнерка Алі Ґалґано розповіла Business Insider, що центральним елементом ювелірних композицій у 2026 є великі барвисті камені. Такі могли б носити як грецькі богині, так й Емілі у Парижі.

У пошуках максималізму та яскравих кольорів шанувальники ювелірних прикрас все частіше повертаються до стилів минулих епох. Популярність вінтажу стрімко зростає. За словами Ґальґано, клієнти цінують не лише особливу естетику старовинних прикрас, але й екологічність такого вибору. Крім того, однією з ключових цінностей для прикрас стає їхнє минуле. Шанувальники ювелірних виробів хочуть володіти унікальними речами, які мають свою історію.

Ще одним з головних трендів залишається обирати саме срібні прикраси, зауважує ELLE. Вони освіжають образи та загалом можуть перезавантажити ювелірний гардероб.

Лора Саткліфф – редакторка відділу моди та краси у HELLO – наголосила, що срібло личить до різних тонів шкіри. Каблучки, кулони та браслети з благородного металу стануть справжньою візитівкою домашньої скарбнички.

На зміну "тихій розкоші" надходить епоха "гучної", тому можна сміливо обирати масивні прикраси, які підкреслюватимуть індивідуальність. Прикраса сьогодні – не просто аксесуар, а меседж світу про свій характер та настрій.

До того ж, якщо раніше перед вибором каблучки як подарункf часто зупиняв страх помилитися з розміром, сьогодні все більше брендів створюють безрозмірні прикраси.

Квитки у кіно, театр або на вечір музики

Враження – одна з найбільших цінностей. Особливо, якщо їх можна розділити з близькою людиною. Даруючи квитки на цікавий захід, як-от прем'єру довгоочікуваного фільму або нову виставу, ви організовуєте приємний момент разом. А після завершення події можна зайти кудись на каву чи вечерю й обговорити враження.

Книга

Читання дозволяє поєднати задоволення та користь. Літературний бум фіксують по цілому світі. Книжковий контент набирає мільйони переглядів у соцмережах, а зірки ходять на книжкові клуби. Цікаво, що без літератури у 2026 не обходиться навіть фешн-сфера. Так однією з найобговорюваніших подій під час "Тижня дизайну-2026" став літературний клуб від бренду Miu Miu.

Якщо ж вагаєтеся "а раптом ця книга вже є", на подарунок можна обрати сертифікат. Тоді також немає шансу помилитися з автором або жанром.

Маленька подорож

Якщо є можливість, подаруйте близькій людині спільну поїздку. При цьому не обов'язково планувати щось тривале та масштабне. Навіть одноденна мандрівка дозволить приємно провести час разом та перезавантажитися.



Якщо вагаєтеся, куди їхати, погугліть цікаві локації на території вашої області. Навіть те, що здається звичним та знайомим, може неабияк здивувати. Так ви подаруєте не лише подорож, але й цінність спільного відкриття.

Парфуми

У парфумерну моду повертається гурманіка. Одним з головним трендів 2026 року є "темні фрукти". Зокрема, мовиться про сливу, інжир та ягоди, а також – джеми з кислинкою.

Крім того, у тривожному світі люди все частіше шукають затишку. Тому зростає популярність ароматів "кав'ярень", як-от насичене еспресо, фісташковий десерт для кремової глибини та освіжальна матча.