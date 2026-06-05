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Лайфхаки24 Поради подруги Про це варто подумати вже: що потрібно купити дитині в 1 клас
5 червня, 19:31
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Про це варто подумати вже: що потрібно купити дитині в 1 клас

Даша Птаховська

Літо тільки почалось, однак цей період важливий для батьків майбутніх першокласників, адже це час для підготовки до нового етапу життя дитини. Важливо нічого не пропустити та використати його з максимальною користю.

Початок навчання у школі може стати справжнім стресом і для дитини, і для її батьків, тому увагу підготовці потрібно приділити колосальну. Зокрема, потрібно купити чимало речей, пише "Освіторія". 

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Що купити першокласнику? 

Необхідність підготувати дитину до школи може викликати легку паніку, адже потрібно так багато всього, що спершу навіть складно зорієнтуватись. Втім, почати можна із рюкзака – головного атрибута кожного учня. Оксана Кобрин, вчителька Стрийської ЗОШ I-III ступенів №7, наголошує, що потрібно обрати правильний ранець. 

Якщо ви шукаєте, де купити все необхідне для першокласника, то варто перевірити на Prom. Тут продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії, тому кожен зможе обрати щось на свій запит та бюджет. Крім цього, на маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

За її словами, він повинен мати ортопедичну спинку, укріплене дно, лямки шириною не менш ніж 5 сантиметрів та з можливістю регулювати довжину. Вчителька також пояснила, що він має важити не більш ніж 1,2 кілограма, а вага наповненого рюкзака має становити не більш ніж 10–12% ваги школяра. 

Першокласникам також потрібна канцелярія / Фото Pexels

Що стосується канцелярії, то тут потрібен цілий список. Зокрема, Оксана Кобрин радить купити 20 тонких зошитів: по 10 у косу лінію та клітинку. За її словами, така кількість буде оптимальною. Також потрібні: 

  • чорнильна ручка;
  • прості олівці;
  • гумка для стирання;
  • кольоровий папір та картон;
  • клей;
  • фарби гуаш;
  • пензлики;
  • альбом на пружині;
  • ножиці.

 Крім цього, Оксана Кобрин переконана, що похід за цими речами повинен бути сімейним, адже так дитина буде звикати до думки про школу та навчиться брати відповідальність за вибір.

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