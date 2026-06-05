Про це варто подумати вже: що потрібно купити дитині в 1 клас

Літо тільки почалось, однак цей період важливий для батьків майбутніх першокласників, адже це час для підготовки до нового етапу життя дитини. Важливо нічого не пропустити та використати його з максимальною користю.

Початок навчання у школі може стати справжнім стресом і для дитини, і для її батьків, тому увагу підготовці потрібно приділити колосальну. Зокрема, потрібно купити чимало речей, пише "Освіторія".

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Що купити першокласнику?

Необхідність підготувати дитину до школи може викликати легку паніку, адже потрібно так багато всього, що спершу навіть складно зорієнтуватись. Втім, почати можна із рюкзака – головного атрибута кожного учня. Оксана Кобрин, вчителька Стрийської ЗОШ I-III ступенів №7, наголошує, що потрібно обрати правильний ранець.

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За її словами, він повинен мати ортопедичну спинку, укріплене дно, лямки шириною не менш ніж 5 сантиметрів та з можливістю регулювати довжину. Вчителька також пояснила, що він має важити не більш ніж 1,2 кілограма, а вага наповненого рюкзака має становити не більш ніж 10–12% ваги школяра.

Першокласникам також потрібна канцелярія / Фото Pexels

Що стосується канцелярії, то тут потрібен цілий список. Зокрема, Оксана Кобрин радить купити 20 тонких зошитів: по 10 у косу лінію та клітинку. За її словами, така кількість буде оптимальною. Також потрібні:

чорнильна ручка;

прості олівці;

гумка для стирання;

кольоровий папір та картон;

клей;

фарби гуаш;

пензлики;

альбом на пружині;

ножиці.

Крім цього, Оксана Кобрин переконана, що похід за цими речами повинен бути сімейним, адже так дитина буде звикати до думки про школу та навчиться брати відповідальність за вибір.