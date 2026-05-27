Мюлі, туфлі та зручні кросівки – три пари взуття, які здатні закрити майже всі потреби. Вони легко адаптуються до різних стилів, доречні для прогулянок містом, роботи чи вечірніх виходів. Та лише ними у цьому сезоні не варто обмежуватись.

Які ж моделі радимо додати до гардероба цього літа – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Сабо

Як пише Vogue, сабо вже є фаворитом модниць у всіх фешн-столицях. Коли кросівки і лофери набридають, саме це взуття може стати хорошим вибором. За своїм виглядом вони наближені до "біркенштоків", мокасинів чи клогів у стилі бохо, тому стильно доповнять літній образ.

Сабо – один з трендів літа 2026 / Фото з інстаграму louisevgrxx

Босоніжки на платформі

Ще одним літнім трендом 2026 року є босоніжки на платформі. Різноманітність моделей цього взуття дає змогу обрати варіант, який буде зручним і відповідати вашому стилю.

Босоніжки на платформі повернулись у моду / Фото з інстаграму nlmarilyn

Кросівки

Кросівки, здається, ніколи не вийдуть з моди, адже це, в першу чергу, про зручність. У 2026 році стилісти радять звернути увагу на моделі у стилі Mary Jane чи класичних балеток.

Трендові кросівки / Фото з інстаграму louisevgrxx

Кросівки із завуженим носком виглядають елегантно / Фото з інстаграму louisevgrxx

Мюлі

Не втрачають популярності мюлі з відкритим носком і на підборах, а також закриті на пласкій підошві. Вони можуть стильно доповнити образ, додавши навіть звичайному одягу елегантності.

Мюлі з відкритим носком / Фото з інстаграму nlmarilyn

В'єтнамки

У 2026 році особливо актуальними будуть в'єтнамки. При цьому не лише у класичному вигляді, але й на підборах.

В'єтнамки можуть стильно доповнити літній образ / Фото з інстаграму nlmarilyn

Туфлі-човники

Завершують добірку трендового взуття туфлі-човники. Це вже незмінна класика, яка не втрачає актуальності впродовж останніх років. Туфлі-човники додадуть елегантності і будуть доречними як на офіційних чи святкових заходах, так і в повсякденних образах.

Туфлі-човники / Фото з інстаграму rosiehw