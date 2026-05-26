Тим, хто піде до школи знову, та тим, хто зробить це вперше, треба підготуватись до 1 вересня. Зокрема, потрібно придбати канцелярію, яка може знадобитись, пише Всеосвіта.

Яку канцелярію потрібно купити?

Зошити, ручки, обкладинки, прості олівці та багато іншого знадобляться під час навчання. Комусь потрібно оновити вже наявні набори, а комусь з нуля сформувати власний.

Зокрема, першокласникам потрібно придбати:

зошити в клітинку на 12 аркушів – 10 штук;

зошити в косу лінію на 12 аркушів – 10 штук;

папку для зошитів;

щільні обкладинки для зошитів – 20 штук;

обкладинки для книг;

стругачку з контейнером;

ручку кулькову синю – 4 штуки;

прості олівці – 4 штуки;

гумку – 1 штука;

лінійку 30 сантиметрів, бажано дерев’яну;

набір білого офісного паперу 100 аркушів;

папку-реєстратор для портфоліо;

файли (50-100 штук); підставка для ручок.

Крім цього, потрібно придбати канцелярські товари для уроків праці: ножиці, клей-олівець, клей ПВА, кольоровий картон та папір, підкладка на стіл.

Першокласникам потрібно більше канцелярії / Фото Pexels

Також знадобляться канцелярські товари для уроків малювання і творчості: альбом для малювання, акварельні фарби медові на 12 кольорів, гуашеві фарби на 9-12 кольорів, пензлики різних розмірів (номер 1, 3, 5), або в наборі, склянку-непроливайку, кольорові олівці на 12 кольорів, фломастери на 12 кольорів, пластилін на 12 кольорів, дошка для пластиліну, формату А4 та стеки.

Оновлювати канцелярію потрібно відповідно до того, як з'являється така потреба, адже це може бути індивідуальним.