Цікаво, що на весну – літо 2026 року піжамний костюм став одним із головних трендів. Дизайнери зараз зосереджують увагу на зручності, пише Vogue.

Як обрати піжаму на літо?

Піжама на літній сезон, незалежно від того, чи будете ви носити її на вулицю, чи вона залишиться домашнім одягом, повинна відповідати кільком критеріям. Насамперед потрібно звернути увагу на тканину, адже від цього залежить дуже багато.

Піжами на літо повинні бути легкими, тому варто обирати серед натуральних варіантів. Зокрема, бавовни, адже ця тканина "дихає", тож у такій піжамі має бути менш спекотно. Водночас існує також одяг для сну із модалу. Він добре вбирає вологу та не втрачає форму від багаторазового прання.

Піжами в тренді у 2026 році / Фото Pexels

Піжами із віскози легкі та м'які. Завдяки цьому вони забезпечують комфорт під час сну, проте ця тканина потребує дбайливого догляду. Звісно, піжами також роблять і з поліестеру. Такі моделі будуть вирізнятись багатовічністю.

Крім цього, як і з іншим одягом, варто особливо уважно обирати розмір, адже від цього напряму залежить комфорт та якість відпочинку.

Піжама може бути різною, тому головне, щоб вона відповідала першочерговому запиту.