Втім, не варто думати, що це про одноманітність. Офісний стиль часто балансує на межі чуттєвості та дисципліни, суворих правил та невимушеної легкості, пише Vouge.

Як обрати офісну блузку?

Безсумнівно, варто вивчити актуальні тренди. Сьогодні офісний стиль надихається архівами Calvin Klein 1990-х років, проте це не всі характерні ознаки. Поширеним варіантом для офісу може бути картата сорочка. Найчастіше її поєднують із денімом різних кольорів. Такий образ водночас зручний та стильний.

Ще один тренд, який можна спробувати інтегрувати у офісний стиль, – мереживо, пише Суспільне. Зокрема, це можуть бути деякі деталі на блузці або ж сміливий варіант мереживного фасону цього предмета гардероба. Його важливо правильно стилізувати: додати характеру, щоб повернути діловий настрій образу.

Офісний стиль може бути трендовим / Фото Pexels

Якщо ж офісній рутині все-таки хочеться додати легкості, то варто звернути увагу на блузку із квітковим принтом. Їх радять поєднувати також з речами стриманих фасонів, щоб створити правильний баланс та розставити акценти в образі.

Сатинові блузки та сорочки, які й так асоціювались із офісною естетикою, впевнено тримаються серед трендів. Основною перевагою цього матеріалу вважають універсальність, адже його легко поєднувати і з джинсами, і зі спідницями, і з діловими штанами. Крім цього, він підходить для багатошарових образів.

В офіс можна одягатись стильно. Головне – обрати щось, що буде не тільки красивим, але й відгукуватиметься особисто вам.