Впрочем, не стоит думать, что это об однообразии. Офисный стиль часто балансирует на грани чувственности и дисциплины, строгих правил и непринужденной легкости, пишет Vouge.

Заметьте Люкс VS ниша: 5 вариантов духов для яркого лета: 5 вариантов духов для яркого лета

Как выбрать офисную блузку?

Несомненно, стоит изучить актуальные тренды. Сегодня офисный стиль вдохновляется архивами Calvin Klein 1990-х годов, однако это не все характерные признаки. Распространенным вариантом для офиса может быть клетчатая рубашка. Чаще всего ее сочетают с денимом разных цветов. Такой образ одновременно удобный и стильный.

Якщо шукаєте трендову блузку в офіс, то варто переглянути варіанти на Prom. Тут продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Перед покупкою можна вивчити відгуки із фото та відео. Це допоможе не помилитись із вибором, проте якщо важливо приміряти блузку перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Еще один тренд, который можно попробовать интегрировать в офисный стиль, – кружево, пишет Суспильне. В частности, это могут быть некоторые детали на блузке или смелый вариант кружевного фасона этого предмета гардероба. Его важно правильно стилизовать: добавить характера, чтобы вернуть деловое настроение образу.

Офисный стиль может быть трендовым / Фото Pexels

Если же офисной рутине все-таки хочется добавить легкости, то стоит обратить внимание на блузку с цветочным принтом. Их советуют сочетать также с вещами сдержанных фасонов, чтобы создать правильный баланс и расставить акценты в образе.

Сатиновые блузки и рубашки, которые и так ассоциировались с офисной эстетикой, уверенно держатся среди трендов. Основным преимуществом этого материала считают универсальность, ведь его легко сочетать и с джинсами, и с юбками, и с деловыми брюками. Кроме этого, он подходит для многослойных образов.

В офис можно одеваться стильно. Главное – выбрать что-то, что будет не только красивым, но и откликаться лично вам.