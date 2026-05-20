На протяжении тысяч лет человечество экспериментирует с ароматами. Исследования показывают, что почти 50% взрослых ежедневно пользуются любимыми духами.

Линда Леви – президент Fragrance Foundation – отметила: сегодня духи уже стали содержательным способом определения того, кто вы есть и что представляете.

Я думаю, что люди начинают осознавать силу ароматов как формы самовыражения и индивидуальности. С помощью ароматов вы можете выразить настроение, зафиксировать воспоминание или создать образ, фактически ничего не меняя в себе,

– подчеркнула Леви.

Нишевая парфюмерия стала новым трендом

Над люксовыми духами чаще всего работают известные мировые бренды, например Chanel, Dior, Yves Saint Laurent и Versace. Ароматы ориентированы для широкого круга поклонников парфюмерии и не теряют актуальности на протяжении десятилетий. Например, история Miss Dior началась еще в 1940-х.

В то же время приятных ароматов уже недостаточно, люди ищут истории. Именно поэтому параллельно динамично развивается мир нишевой парфюмерии.

Эмма Вернон – ведущая подкаста Perfume Room – назвала нишевые духи смелыми и инновационными. Они не пытаются понравиться всем.

"Нишевые духи – это духи, созданные без творческих ограничений, тестирования с потребителями или любой другой бюрократической процедуры, связанной с большими конгломератами и избежанием риска", – отметила Вернон.

В Vogue отметили, что парфюмерная нишевость может означать что-то ограниченное или труднодоступное. В то же время многие нишевые ароматы или бренды приобретают мировую известность. Поэтому сегодня уместнее говорить о таких характеристиках:

четкое повествование;

продуманное мастерство;

уникальный подход к выбору ингредиентов.

Какие духи выбрать на лето

На лето эксперты рекомендуют выбирать легкие ароматы. Удачно подобранные духи становятся невидимым аксессуаром, который определяет летнюю эстетику. В частности, очень актуальны цветочные, цитрусовые и морские ноты.

"Лето – это время для легких цветочных ароматов, ярких цитрусовых и всего, что ощущается как легкий ветерок. Представьте себе: бергамот, цветок апельсина, жасмин и морскую соль", – рассказали в Vogue.

Среди духов, которые стоит рассмотреть на лето: