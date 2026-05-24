Интересно, что на весну – лето 2026 года пижамный костюм стал одним из главных трендов. Дизайнеры сейчас сосредотачивают внимание на удобстве, пишет Vogue.

Как выбрать пижаму на лето?

Пижама на летний сезон, независимо от того, будете ли вы носить ее на улицу, или она останется домашней одеждой, должна соответствовать нескольким критериям. Прежде всего нужно обратить внимание на ткань, ведь от этого зависит очень многое.

Пижамы на лето должны быть легкими, поэтому стоит выбирать среди натуральных вариантов. В частности, хлопка, ведь эта ткань "дышит", поэтому в такой пижаме должно быть менее жарко. В то же время существует также одежда для сна из модала. Она хорошо впитывает влагу и не теряет форму от многократных стирок.

Пижамы в тренде в 2026 году / Фото Pexels

Пижамы из вискозы легкие и мягкие. Благодаря этому они обеспечивают комфорт во время сна, однако эта ткань требует бережного ухода. Конечно, пижамы также делают и из полиэстера. Такие модели будут отличаться многовековостью.

Кроме этого, как и с другой одеждой, стоит особенно внимательно выбирать размер, ведь от этого напрямую зависит комфорт и качество отдыха.

Пижама может быть разной, поэтому главное, чтобы она соответствовала первоочередному запросу.