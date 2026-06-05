Начало обучения в школе может стать настоящим стрессом и для ребенка, и для его родителей, поэтому внимание подготовке нужно уделить колоссальное. В частности, нужно купить немало вещей, пишет "Освитория".

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Что купить первокласснику?

Необходимость подготовить ребенка к школе может вызвать легкую панику, ведь нужно так много всего, что сначала даже сложно сориентироваться. Впрочем, начать можно с рюкзака – главного атрибута каждого ученика. Оксана Кобрин, учительница Стрыйской ООШ I-III ступеней №7, отмечает, что нужно выбрать правильный ранец.

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По ее словам, он должен иметь ортопедическую спинку, укрепленное дно, лямки шириной не менее 5 сантиметров и с возможностью регулировать длину. Учительница также объяснила, что он должен весить не более 1,2 килограмма, а вес наполненного рюкзака должен составлять не более 10–12% веса школьника.

Первоклассникам также нужна канцелярия / Фото Pexels

Что касается канцелярии, то здесь нужен целый список. В частности, Оксана Кобрин советует купить 20 тонких тетрадей: по 10 в косую линию и клетку. По ее словам, такое количество будет оптимальным. Также нужны:

чернильная ручка;

простые карандаши;

резинка для стирания;

цветная бумага и картон;

клей;

краски гуашь;

кисточки;

альбом на пружине;

ножницы.

Кроме этого, Оксана Кобрин убеждена, что поход за этими вещами должен быть семейным, ведь так ребенок будет привыкать к мысли о школе и научится брать ответственность за выбор.